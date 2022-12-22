Гороскоп на 23 грудня: ця п’ятниця принесе багато удачі у фінансових справах

Бажання та мрії цієї п’ятниці є головними двигунами успіху

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У Овнів розпочнеться новий день, який принесе багато удачі у фінансових справах. У п’ятницю 23 грудня можлива поява натхнення, стрибок позитивної енергії. Краще направити це у правильне русло. Намагайтеся не сумувати протягом цілого дня.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи рекомендують Тельцям присвятити цю п’ятницю боротьбі зі шкідливими звичками, більше рухатися. Настав час довести собі та навколишнім, що ви сильні духом і здатні змінити своє життя. Намагайтеся більше спілкуватися із людьми, які мотивують. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

П’ятниця 23 грудня ідеально підходить для романтики, нових знайомств, творчої діяльності. У такі дні Близнюкам варто працювати вдома, оскільки в домашніх стінах продуктивність буде вищою. Намагайтеся більше відпочивати та відновлювати енергію.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня Ракам не варто намагатись пояснювати вчинки навколишніх. Краще сфокусуватися на собі та на своїх захопленнях. Присвятіть вільний час чомусь приємному, але не перевантажуйте себе. Самотнім людям цього знака Зодіаку посміхнеться удача під час знайомств. До речі, Раки скоро зустрінуться із несподіваними проблемами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Дуже сприятливий день у Левів для подорожей, зустрічей зі старими друзями. У сім’ї пануватиме взаєморозуміння та відкритість. Настав час для реалізації планів, що давно виношуються. Щоб здобути успіх, астрологи рекомендують не забувати про здоровий глузд.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам час починати експансію у всіх напрямках та у всіх сферах. У такі сприятливі дні, як 23 грудня, сидіти без діла рівносильно втраті удачі, тому астрологи радять займатися будь-якими важливими справами, планувати майбутні покупки, а також не забувати про романтику.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ця п’ятниця відмінно підходить Терезам для покупки електроніки, гаджетів, меблів для дому. 23 грудня краще не обходити стороною проблеми близьких людей, намагайтеся допомагати у їх вирішенні. Можна спробувати себе у флірті, призначити на вечір побачення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У любовній сфері у Скорпіонів шанси на успіх становитимуть 50/50. У фінансовій та робочій сферах ймовірність вдалого збігу обставин вища. Тому романтику варто відсунути на другий план. Можна зайнятися справами, роботою, шопінгом.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто ненадовго поринути у спогади — коли все було добре, а життя тішило. Це допоможе знайти шлях до внутрішньої гармонії, знайти правильну дорогу в житті. Знайте, що успіх у п’ятницю 23 грудня супроводжує розміреності та обережності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Найприємніше у Козерогів відбуватиметься у сфері стосунків: у п’ятницю 23 грудня починається відчутне піднесення романтичної енергії. Ніжність, любов, чуттєвість, пристрасть, розмови про головне — якщо це надихає, можна сміливо піддатися течії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Бажання та мрії Водоліїв цієї п’ятниці є головними двигунами успіху. Думайте про хороше, не приховуючи ні на кого образ. У другій половині дня можна витратити трохи грошей, зробивши собі приємний подарунок. Однак обділяти увагою близьких так само не варто. Додамо, що Водолії збагатяться до кінця тижня.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила 23 грудня зроблять Риб більш щасливими у всіх сферах життя. Ключем до перемоги стане раціональний підхід. Ця п’ятниця ідеальна для нових починань і вдома, і на роботі. Увечері корисно опинитися вдома в атмосфері спокою.