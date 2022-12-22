Готуйтеся до весілля: п’ять знаків східного гороскопу знайдуть кохання у 2023 році

Свиня, Собака, Пацюк, Дракон, Кролик можуть обзавестися сім’єю в новому році

Наступний рік Чорного Водяного Кролика принесе щастя в особистому житті деяким представникам східного гороскопу. Можлива не лише доленосна зустріч із вашою половинкою, а й одруження.

Як йдеться у прогнозі китайського гороскопу на 2023 рік, у коханні пощастить людям, народженим у рік Свині, Собаки, Щура, Дракона та Кролика. Новий рік для цієї п’ятірки надзвичайно сприятливий для весілля, народження дитини і в цілому створення міцних стосунків, пише thechinesezodiac.

Свиня

Рік Кролика позитивно вплине на людей, народжених під знаком Свині. В 2023 році вони поспішають створити сім’ю і навіть захочуть дітей. Ті, хто вже перебуває у відносинах, цього літа зможуть зробити наступний крок. Навіть якщо хтось із членів сім’ї спробує переконати вас, нічого не вийде, бо у вас великі плани, і ніхто не зможе стати на вашому шляху. Свині перестануть сумніватися і вважатимуть, що настав час зробити великий крок. У 2023 році немає більш красивої історії кохання, ніж історія між жінкою, народженою під знаком Свині, та чоловіком-Драконом.

Собака

У 2023 році народжені під знаком Собаки можуть зважитися на весілля. На них чекає повне гармонії життя та довгий шлюб. У 2023 році є шанс створити затишок разом з людьми, народженими під знаком Бика, тому що вони обидва добрі, віддані та розуміючі.

Пацюк

Пацюки почнуть цей рік під заступницьким впливом Кролика, що вплине на їхнє особисте життя. 2023 рік — один із найкращих років для весілля. Ті, хто не одружений або не визначився, швидше за все, відмовляться від целібату, щоб найближчим часом одружитися. Найкраща пора року для одруження для знака Щура — з 25 травня по 28 вересня. Найкращими шлюбними партнерами на рік Водяного Кролика є Бик, Дракон, Змія чи Собака.

Дракон

2023 — ідеальний рік для Драконів, щоб зв’язати себе узами шлюбу. Наступний рік принесе багато кохання та романтики. Їхні нинішні любовні стосунки перейдуть на новий рівень, і Дракон більше не йтиме по життю один. Щастя буде ще більше, адже поряд з ним завжди буде людина, яку він любить усім серцем і з якою хоче прожити ще багато років.

Кролик

У 2023 році стихія Води робить Кроликів виразними та енергійними, готовими зробити великий крок та вийти заміж. Шлюб, що розпочався у 2023 році, буде заснований на вірності та взаємному захопленні. Кролики розділять домашні справи і будуть відмінними батьками. Люди зі знаком Кролика будуть щасливі у сімейному житті з Козою, Свинею чи Собакою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам китайського гороскопу наступний рік Кролика принесе випробування.