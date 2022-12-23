Які сюрпризи готує 2023 рік знакам Зодіаку водної стихії: прогноз для Раку, Скорпіона і Риб

Астролог розповіла, на що можуть сподіватися водні знаки Зодіаку у новому році

Майбутній 2023-й, рік Чорного Водяного Кролика, може виявитися непростим для деяких знаків Зодіаку водної стихії, хоча комусь із трійки представників зірки обіцяють сприятливі трансформації. Прогноз на 2023 рік для Рака, Скорпіона та Риб озвучила астролог Аріна Артурівна у коментарі "Телеграфу".

Гороскоп Раку на 2023 рік

Раки у 2023 році звалять все на свої плечі, особливо фінансову сторону життя. З’явиться можливість впливати на людей і бажання підкорити всю ситуацію в цілому, перетворити її. Виникне величезна енергія, яку можна добре використати, а від негативних проявів ви зможете себе утримати. Важливі зміни та рішення у справах пов’язані з податками, боргами, кредитами та отриманням соціальних виплат і спадщини. Можливе погіршення фінансового становища партнера за шлюбом. Між партнерами за бізнесом – сутички та розбіжності. Імовірно зниження сексуального потягу до постійного партнера або розлука з ним з червня до вересня. У жінок-Раків у 2023 році з’явиться шанс завагітніти.

Гороскоп Скорпіона на 2023 рік

У 2023 році на Скорпіонів чекають гармонійні взаємини в сім’ї. Можливі успішні угоди, пов’язані з нерухомістю, а також купівля чи продаж предметів розкоші для дому. Домашні та сімейні розваги стануть джерелом радості та задоволення для Скорпіонів. В 2023 році доведеться вирішувати непередбачені юридичні питання, пов’язані з бізнесом. Банкети та сімейні свята, затишні вечірки допоможуть забути про проблеми. 2023 рік хороший для одруження. Також є вказівка на появу нового члена сім’ї. З липня по жовтень може бути розлад у відносинах з рідними, сварки, емоційна незадоволеність, почуття образи, відчуження від батьків. Проблеми можливі через брак коштів чи непродумані витрати когось із членів сім’ї.

Гороскоп Риб на 2023 рік

В 2023 році Риби звузять коло спілкування до певної кількості осіб. Вас зацікавить нова інформація, включаючи таємні знання. Інтерес до інновацій, винаходів та експериментів супроводжуватиме вас у 2023 році всюди. Можуть обдурити друзі. Ви можете стати жертвами пліток, шахрайства та інтриг з їхньої вини. Неприємні новини та розчарування від інвестицій, асоціацій і спільнот, де ви перебуваєте. Розбіжності та невірні поради посилять ситуацію та призведуть до нерозв’язного конфлікту й розриву зв’язку. Будьте напоготові і приготуйтеся до несподіваного розвороту подій.

Раніше "Телеграф" публікував прогнози на 2023 рік для інших представників зодіакального кола: