Як складеться 2023 рік для земних знаків Зодіаку: прогноз для Тельця, Діви, Козерога

Астролог розповіла, чи будуть прихільні зірки до Тельців, Дів і Козерігів

У рік Чорного Водяного Кролика представники земної стихії Зодіаку проходитимуть труднощі, але й очікуються радісні події у їхньому житті. Астрологічний прогноз на 2023 рік для Тельця, Діви та Козерога озвучила астролог Аріна Артурівна у коментарі "Телеграфу".

Гороскоп Тельця на 2023 рік

Тільцям наступного року зможе врятувати ситуацію партнер. Партнер або за шлюбом, або за бізнесом. Можливі фінансові втрати, нестача грошей, безладні витрати та падіння рівня доходів. Бажано не ризикувати із вкладами та сумнівними інвестиціями. Але й тримати гроші під подушкою також не варто. У будь-якому випадку треба бути напоготові у всьому, що стосується заощаджень, і менше витрачати на непотрібні дрібнички. Якщо у 2023 році Тельці одружаться, то такий союз допоможе поправити фінансове становище та статус. В 2023 році Тельці активно вирішуватимуть питання, пов’язані з отриманням спадщини. З липня по вересень з’явиться підвищений апетит, який важко буде утихомирити. А також у цей період можливі сексуальні надмірності, подружні зради.

Гороскоп Діви на 2023 рік

У 2023 році на Дів чекає досягнення поставленої мети. Переговори, договори та спільні підприємства складуться успішно завдяки натхненню і інтуїції. Проте будьте уважні під час укладання довгострокових контрактів. Вам пощастить і ви зустрінете людину, якій зможете повністю довіряти. У 2023 році на вас чекає романтичний чи духовний союз із партнером-однодумцем, із загальними піднесеними інтересами. Але може бути й дивний союз, заплутані стосунки, таємний чи фіктивний шлюб заради візи чи грошей. Успішний рік для еміграції та переїзду до нової країни після лютого 2023 року.

Гороскоп Козерога на 2023 рік

У новому 2023 році ви виявите більше енергії та ентузіазму в роботі, і це добре, оскільки вам доведеться попрацювати — на роботі та вдома. Обставини можуть змусити Вас найняти більше співробітників. Потік фізичної енергії здатний надати вам агресивності та духу суперництва в тому, що стосується роботи, колег або товаришів по службі. Козероги мають приділяти багато уваги роботі. Доведеться розширити штат, негайно вирішувати проблеми, що виникають, і придушувати спалахи агресії, якщо щось вийде з-під контролю. Імовірний візит до стоматолога та тривале лікування. На користь підуть заняття фітнесом і спортом. Підтримка фізичної форми й ЗОЖ у 2023 році вийдуть на перше місце. Непогано впритул зайнятися здоров’ям, щоб почуватися відмінно. Так само гарний час у 2023 році для ЕКЗ та різного роду лікування.

Раніше "Телеграф" публікував прогнози на 2023 рік і для інших знаків Зодіаку: