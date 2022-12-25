Кінець року подарує двом знакам Зодіаку море кохання та романтики: хто ці щасливчики

Цій двійці пощастить у період з 26 грудня по 1 січня.

До Нового 2023 року залишився всього тиждень, проте це ще не означає, що його потрібно скидати з рахунків, адже небесні світила підготували багато "сюрпризів" і на цей період. На жаль, у деяких знаків Зодіаку останні дні 2022 року будуть поганими, проте все ж у більшості все буде добре, особливо на любовному фронті.

Астрологи виділили два знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у коханні в останні дні 2022-го року. І цими щасливчиками є люди, народжені під сузір’ями Лева та Козерога.

Лев

На представників цього сузір’я чекає фатальна зустріч зі своєю долею. Будьте уважні, адже ваша друга половинка десь зовсім поряд. Ви відразу помітите її серед інших. Не бійтеся, якщо стосунки складатимуться стрімко, зірки обіцяють, що разом ви будете щасливі. Яким буде цей день для Лева, розповість гороскоп на сьогодні.

Козеріг

У зазначений період, а саме з 26 грудня по 1 січня, Козероги зможуть легко порозумітися з новими людьми. Не відмовляєтесь від нових знайомств, адже вони в майбутньому будуть вам дуже корисні, і не лише це. Серед нових знайомих буде людина, з якою ви зможете збудувати спільне майбутнє. Про те, що приготували зірки Козерога, йдеться у гороскопі на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, що багатство прийде до людей, народжених під трьома сузір’ями. Це станеться вже наприкінці грудня.