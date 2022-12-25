Гороскоп на 26 грудня: чудовий день, щоб купити собі подарунок чи змінити імідж

Одні знаки можуть спокійно відволіктися від роботи, інші — зрушити справи з мертвої точки

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей понеділок сприятливий для встановлення контактів та активного спілкування. Овни будуть сповнені дивовижної соціальної енергії, і їхні шанси на набуття кохання будуть дуже високі. 26 грудня вдасться успішно зрушитись з мертвої точки у справах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці 26 грудня будуть рішучі як ніколи. Високий рівень енергії цього понеділка і націленість на результат допоможуть їм багато чого досягти. Цього дня можна спокійно відволіктися від роботи та отримати позитивні емоції від спілкування з рідними. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам у цей день можна приділити увагу домашнім питанням, зайнятися прибиранням. Можливо, вони зможуть отримати вигоду зі своїх захоплень або зайнятися якоюсь новою цікавою справою. 26 грудня хобі може принести чималий дохід.

Рак (22 червня — 22 липня)

Мрії та задуми Раків цього понеділка почнуть здійснюватись. Цей день сприятливий для того, щоб завершити всі розпочаті справи. Також понеділок чудово підходить для того, щоб зайнятися плануванням наступних кількох днів свого життя. До речі, Раки скоро зустрінуться із несподіваними проблемами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий день у Левів для будь-якого починання. 26 грудня чудово підходить для вирішення домашніх питань та спілкування з близькими людьми. В особистому житті так само все йде добре. Астрологи радять більше спілкуватися з партнером, ділитись потаємним.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Будь-які починання та проєкти, яким Діви цього понеділка покладуть початок, матимуть воістину великі шанси на успіх. День 26 грудня чудово підходить для побудови сміливих планів та задумів в особистому житті. Вечір краще присвятити коханим.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Успіх у цей день залежатиме від того, наскільки добре Терези продумали свої дії та стратегію. 26 грудня їхнє одноманітне життя може змінитися — не варто боятися змін та експериментів. У другій половині дня можна сміливо вирушати у подорожі, займатися шопінгом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Проявивши завзятість та терпіння 26 грудня, Скорпіонам вдасться зрушити свої справи з мертвої точки. Якщо не упускати шансу, у майбутньому це принесе чималий успіх. Цей понеділок буде сприятливим у фінансовій сфері: можливе отримання великого прибутку або бонусу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий понеділок 26 грудня у Стрільців для вирішення фінансових питань та отримання доходів. Рішучість допоможе їм оминути будь-які перешкоди. У другій половині дня намічається цікава зустріч, головне — не боятись спілкуватися із незнайомими людьми.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам цього дня астрологи рекомендують братися за нові важкі справи та проєкти. Понеділок 26 грудня теж чудово підходить для того, щоб запланувати якийсь яскравий захід чи вечірку. Відмінні шанси у тих Козерогів, для кого актуальне бажання зміцнити стосунки. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям 26 грудня зайнятися виключно своїми потребами, придбати собі подарунок, змінити імідж чи зачіску. Ці заняття додадуть їм впевненості та подарують гарний настрій. Цього понеділка їхні жарти будуть як ніколи дотепні. З їх допомогою Водолії без зусиль зможуть завоювати серце будь-якої цікавої людини.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам цього понеділка слід намагатися заряджати інших позитивом і більше спілкуватися з тими, хто надихає. Перегляд пізнавального фільму надасть Рибам безліч нових тем для спілкування з цікавою людиною. Їхня чарівність у цей день підкорить протилежну стать.