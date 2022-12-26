Овен – червоний костюм, Козеріг – чорна сукня: у чому зустрічати Новий рік 2023 кожному знаку Зодіаку

Образ для святкової вечірки можна вибрати в залежності від знака Зодіаку.

Символ 2023 року Чорний Водяний Кролик любить блакитний, яблучно-зелений, червоний та перлинно-білий кольори, але це не означає, що потрібно підбирати вбрання для святкової ночі виключно у таких тонах. Астрологи вважають, що згідно з гороскопом можна підібрати ідеальний образ для кожного знака Зодіаку.

Якщо ви замислюєтеся над тим, у чому зустріти Новий рік 2023, який колір вбрання вибрати і що вдягти на новорічну вечірку, ознайомтеся з персональними астрологічними рекомендаціями вашому знаку Зодіаку. Ваш зодіакальний представник є корисним інструментом для розкриття особистого стилю, пише glam.com.

Овен

Вам подобається виражати себе через чудове поєднання сміливого та зухвалого одягу незалежно від сезону. Вибирайте багатошаровість, різкі вирізи, сміливі кольори та ефектні аксесуари. Одяг у відтінках червоного, бордового та іржавого апельсина є безпрограшним вибором. Що стосується аксесуарів, то слід віддати перевагу золотим або рожевим прикрасам, масивним окулярам і химерним кільцям.

Ідея образу на Новий рік для Овна

Телець

Відтінки зеленого, слонової кістки та блідо-сріблястий – ідеальні кольори для вас. Зверніть увагу на сукню з шифону або шовку, і доповніть образ балетками або дизайнерськими туфлями.

Шикарна сукня для новорічної ночі

Близнюки

Ви вмієте грати з кольором, візерунками, тканинами та стилями. Поєднуйте дизайнерські речі та вінтажні вироби, щоб створити справді унікальний образ. Наприклад, надягніть яскравий зелений комбінезон, доповнивши його розкішними прикрасами.

Яскравий святковий лук

Рак

Ваша схильність до ностальгії означає, що у вас у гардеробі широко представлені ретро-стилі та вінтажні речі, а також чудові пастельні тони, відтінки синього та зеленого та м’які металеві кольори. Ідеальні ансамблі для Раків на свята складатимуться з м’яких, зручних тканин і витончених силуетів, що підкреслюють природні вигини тіла.

Ніжний образ для Раку

Лев

Люблять гламур, ніколи не відмовляються від сміливого принта чи яскравого блиску. Ваш вибір — сукня з глибоким вирізом, що облягає, сукня з відкритою спиною і розрізами з боків, а також безліч прозорих тканин, що підкреслюють фігуру.

Ефектна сукня ідеально підійде для будь-якої вечірки

Діва

Під час свят Діви, як правило, сповнені гламуру. Витягайте з шафи чудову пару дизайнерських туфель на підборах або чудове вінтажне пальто. Вам підійде природний макіяж з яскравим акцентом на очах чи губах. Тонкі витончені срібні прикраси та сережки-люстри – ідеальні аксесуари, що завершують святковий образ.

Діва любить вінтажний стиль

Терези

Дорогоцінні тони — улюблена кольорова палітра Терезів, особливо у святкові дні. Вони можуть з’явитися в мерехтливому бірюзовому костюмі зі своєю улюбленою парою туфель на шпильці. Або можуть вирішити поєднувати ефектну рожеву шовкову блузку з блискучими аксесуарами, такими як сумочка, інкрустована кристалами.

Гламурний образ для Терезів

Скорпіон

Їх приваблюють темніші, хижі кольори. Не бійтеся показати свої чуттєві сторони в сукні або спокусливому комбінезоні. І не забудьте про яскраві прикраси та трендовий макіяж!

Анімалістичний принт зробить вас зіркою будь-якої вечірки

Стрілець

Їхній стиль знаходиться десь між хіпі-бохо та гранжем 90-х. Це означає, що, незважаючи на холодне зимове повітря, їх, ймовірно, все ще можна буде побачити в богемних сукнях або джинсовому луку.

Бохо — такому стилю віддають перевагу Стрільці

Козеріг

Ваш образ для святкової вечірки – проста, але зручна маленька чорна сукня. За бажанням доповніть її ефектним намистом або стильним блейзером.

Маленька чорна сукня має бути в кожному гардеробі

Водолій

Срібний, фіолетовий, колір морської хвилі, індиго та бірюза – кращі відтінки цього знака. Часто одягаються в контрастні кольори або візерунки, поєднуючи різні естетики та епохи в одному хаотичному образі, що повністю відповідають їхньому унікальному внутрішньому світу.

Чудовий колір та образ для Водолія

Риби

Люблять, щоб їхні вбрання були поєднанням сексуальності й витонченості, з рисами жіночної химерності та яскравих кольорів. Але у свята частіше вибирають одяг, що не стискає рухів, чи то вільна максі-сукня, подовжений светр або пара зручних штанів. А ще приділіть увагу взуття, воно може бути акцентом вашого образу.

Затишний новорічний образ

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