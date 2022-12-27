Гороскоп на 28 грудня: насичений та цікавий день з безліччю зустрічей та нових знайомств

Цього дня ви можете сміливо загадувати бажання і ставити перед собою нові цілі.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

28 грудня — добрий час для навчання, відвідування місць, де ви отримаєте нові враження. Якщо є можливість, вирушайте у подорож. Нехай це буде навіть поїздка за місто. Новини здалеку можуть вас трохи засмутити. Ближче до обіду, мабуть, доведеться розв'язувати домашні питання.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей вечір здається Вам просто ідеальним для того, щоб влаштувати якусь веселу вечірку. Постарайтеся оточити себе новими незнайомими людьми — і Ви зможете легко завести кількома новими друзями і знайти свою другу половинку. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Застосовуйте досвід та знання, отримані останнім часом, і ви успішно вирішите багато складних питань. Тримайте емоції під контролем, відповідайте спокійно, не переживайте через дрібниці та поважайте чужу думку. Хороший день, щоб зміцнити стосунки з коханою людиною, провести час разом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки обіцяють насичений та цікавий день з безліччю зустрічей та новими планами. Не варто хапатися за все одразу, намітьте важливі та термінові справи та займайтеся ними в першу чергу. З близькими постарайтеся бути м’якшими та уважнішими, інакше образ не уникнути. Будьте стриманішими з малознайомими людьми. До речі, Раки скоро зустрінуться із несподіваними проблемами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вдалий день для плідної роботи та розробки нових планів. Якщо ви працюєте на самоті, ретельно перевіряйте кожен етап, не женіться за результатом. Після обіду 28 грудня Львів можливі зустрічі з важливими людьми, від яких ви отримаєте корисну інформацію.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдалий день, щоб справити гарне враження на своїх співрозмовників та ділових партнерів. Ваша чарівність допоможе досягти багато чого. Займіться самоосвітою, завітайте на курси підвищення кваліфікації, тематичні конференції. Ці знання вам знадобляться в майбутньому.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ентузіазм і наполегливість Терезів допоможуть їм досягти чудових результатів навіть у найскладніших справах і ситуаціях. Можливі корисні ділові знайомства, які допоможу у кар’єрному зростанні. Ви будете здатні справити гарне враження на будь-кого: використовуйте цей шанс.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День підходить для відпочинку та заняття улюбленою справою. Цей день просто чудово підходить для того, щоб відвідати концерт, який проходить у Вашому місті. Це дасть Вам можливість не тільки послухати музику, а й познайомитися з багатьма привабливими шанувальниками мистецтва.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не перенасичуйте свій графік та залишайтеся відкритим для будь-яких пропозицій! Навіть якщо у Вас було заплановане побачення, то будьте готові змінити свої плани та зайнятися якоюсь іншою веселою діяльністю. Імовірні нові знайомства чи відновлення старих зв’язків.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вдалий день для того, щоб виявляти ініціативу у справах та в особистих відносинах. Ви добре розумієте, чого хочете досягти, і здогадуєтеся, як це можна зробити. Якщо у вас виникне думка змінити свою зовнішність, це саме той день, коли можна почати здійснювати цю ідею в життя. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День складеться вдало, якщо ви не чекатимете подарунків долі, а самі виявите ініціативу. Постарайтеся знайти цікаву справу. Усі бажання, загадані цього дня, неодмінно здійсняться. Увечері можна буде розслабитися і, наприклад, переглянути фільм.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У вас буде досить багато роботи та супутніх справ, проте зірки радять заздалегідь спланувати свій день так, щоб там була і робота, і домашні обов’язки, і час із сім’єю. Вдалий день для шопінгу. Можна піти за покупками чи замовити щось в інтернеті.