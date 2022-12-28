"Це буде дуже круто!": астролог назвала найсильнішу дату для України у 2023 році

Експерт упевнена, що незважаючи ні на що, Україна вистоїть і переможе ворога.

Поки багато екстрасенсів і тарологів розкладають свої прогнози на те, чи буде бомбардувати наші міста на Новий рік, астролог Альбіна Пономаренко поділилася більш життєрадісним і позитивним прогнозом на 2023 рік. Експерт зазначила, що Україна наполегливо йде до перемоги і цьому їй сприятиме цьому будуть чотири астрологічні аспекти.

Щобільше, в інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз", астролог розповіла, що 2023-й буде дуже позитивним для нашої країни, зазначимо, що важливо запам’ятати одну дату, яка є найсильнішим і навіть наймагічнішим днем у гороскопі України.

"Запишіть або запам’ятайте дату 10 лютого. Це буде дуже круто! Це — одна з найсильніших дат 2023 року" — підкреслила Пономаренко.

На жаль, також астролог застерігає, що січень буде ще досить складним і напруженим місяцем для українців, особливо 6-7 числа. У цей час можливі провокації та ракетні обстріли з боку Росії. Проте вже з 20 січня розпочнуться позитивні зміни.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.