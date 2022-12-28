Гороскоп на 29 грудня: гарний день для шопінгу та зустрічей з друзями

Цей день добре підійде для зустрічей із друзями та родичами, обговорення спільних планів.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для фінансової діяльності, вкладення коштів та планування покупок. Овнам вдасться розв'язати свої питання і побачити нові методи заробітку. У особистих відносинах все складається успішно: 29 грудня ви особливо привабливі для протилежної статі. Додамо, що у 2023 році у Овнів з’явиться реальний шанс змінити своє життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Присвятіть день завершення старих справ, наведіть лад у своєму робочому графіку. Великих перемог Тільці не доб’ються, зате вдасться звільнитися від дрібних питань, що постійно нагадують про себе. Романтичне побачення подарує приємні моменти, а друзі приготують сюрприз.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Легко спілкуватиметься і заводитиме нові знайомства. Вечір підходить для романтичних зустрічей та поїздок. Навчання та засвоєння знань будуть даватися легко. Приділіть час сім’ї, коханій людині, приготуйте романтичну вечерю. Намагайтеся не перевтомлюватись.

Рак (22 червня — 22 липня)

Бажання порушувати правила і робити несподівані вчинки може поставити Раків у складну ситуацію. Власні інтереси будуть у вас на першому місці. Увечері можливі зустрічі із неординарними людьми. Гарний час для походу по магазинах та купівлі недорогих корисних речей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки обіцяють, що саме з цього дня вас буде переповнювати почуття ніжності та кохання. Нові плани вимагатимуть від вас активності, розширення кола знайомств, встановлення ділових контактів. Також на вас чекає приємна зустріч з тією людиною, яка викликає у вас лише позитивні емоції. Можливо, вони пов’язані зі стосунками, які залишилися в далекому минулому. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На вас чекають кардинальні зміни на любовному фронті. День буде сприятливим для побачень, романтики та занурення в океан пристрасті та почуттів. Відпустіть образи минулого, попросіть вибачення за погані вчинки, і ви одразу побачите, як зміниться світ навколо вас.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде сприятливим для зустрічей та переговорів. Ви легко порозумієтеся з дуже різними людьми, справите хороше враження на тих, кому зазвичай майже ніхто не подобається. Можливі пропозиції щодо роботи, відновлення старих зв’язків, примирення після сварки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам 29 грудня подарує нові здібності. Наприклад, їм можуть запропонувати нову роботу в молодій перспективній компанії, або запропонувати членство у якійсь спільноті. Не варто відмовлятись. Також у цей день зірки обіцяють приємні зустрічі, романтичну обстановку та якийсь сюрприз.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спокійний приємний день. Вам ні про що не доведеться турбуватися. Обставини будуть складатися вдало, ви зможете і реалізувати старі плани, і здійснити те, що задумали зовсім недавно. Підійде цей час і для того, щоби вибирати подарунки для близьких.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не відмовляйтеся від незвичайних пропозицій: є шанс отримати новий досвід, який незабаром стане вам у пригоді. Звертайте увагу на новини, які дасть цей день. Спочатку вони можуть здатися неважливими або не мають прямого відношення до вас. Але буде корисно врахувати їх при складанні планів. Зазначимо, що кінець 2022 року подарує Козерогу море кохання та романтики.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цього дня зірки будуть на вашому боці, і якщо навіть на шляху виникнуть якісь перепони, подолати їх вдасться швидко. День підійде для того, щоб обговорювати плани, говорити про майбутнє з людьми, досвід яких ви довіряєте. Буде шанс отримати корисні поради та підказки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде дуже сприятливим для зустрічей із новими знайомими. Вам легко буде справити гарне враження, сподобатися навіть людям, які зазвичай дуже вимогливі до оточуючих та помічають лише чужі вади. Підійде день і для того, щоб робити покупки.