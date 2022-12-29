Гороскоп на 30 грудня: кому посміхнеться велика удача цієї п’ятниці

Позитивний настрій допоможе знакам Зодіаку уникнути неприємностей

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам краще розпочати день із прибирання та наведення порядку, оскільки цієї п’ятниці важливо оточити себе правильною енергетикою. Протягом 30 грудня можна зайнятися очищенням оселі від непотрібних речей та старого мотлоху. Головне – фокусуватися на позитивних думках.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У п’ятницю 30 грудня лише позитивний настрій допоможе Тельцям уникнути неприємностей. Нічні світила також включають "зелене світло": можна досягти цілого ряду цілей. Якщо мрія всього життя цього дня не здійсниться, докладені зусилля обов’язково окупляться сторицею. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цієї п’ятниці астрологи рекомендують Близнюкам звертатися за допомогою до свого внутрішнього голосу, до особистого досвіду. 30 грудня варто зробити ставку на самостійність та самодостатність у всіх життєвих аспектах. Вечір підходить для відпочинку, спокійних домашніх справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам потрібно намагатися не брати участь у командній роботі та більше часу присвячувати особистим справам. У п’ятницю 30 грудня не варто квапити події, а краще навчитися чекати зручного випадку. Корисною буде у другій половині дня фізична робота та відрядження. До речі, Раки скоро зустрінуться із несподіваними проблемами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо доля не надасть Левам цієї п’ятниці нових можливостей, краще сфокусуватися на незакінчених справах, які більше не можна відкладати. Якщо станеться щось погане, не треба думати про це. Астрологи радять переключитися на позитивні новини якнайшвидше.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам у цей день не варто боятись йти з головою в роботу, домашні справи. У такі дні удача буде на їхньому боці. Можна значно досягти успіху практично в будь-якій сфері. Другу половину дня астрологи радять відвести під спокійний відпочинок та роздуми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не треба тримати в собі всі думки та емоції. Астрологи радять ділитися ними з навколишніми. Цього дня необхідно шукати душевний спокій, заряджатися позитивною енергією від спілкування із приємними людьми. Підняти настрій допоможе помірний шопінг.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У такі дні, як ця п’ятниця, Скорпіонам не можна сидіти без діла. Потрібно рухатися, працювати, прагнути чогось. Ознакою того, що вони йдуть у правильному напрямку, стане заохочення з боку навколишніх. 30 грудня друзі та родичі будуть гранично чесними та відкритими.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила цього дня покращать Стрільцям пам’ять, тож 30 грудня можна сміливо займатися навчанням, підготовкою до іспитів. Дуже успішними будуть відрядження та сімейні поїздки – вони піднімуть настрій. Також буде шанс отримати корисні поради від рідних.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам потрібно більше часу приділяти обов’язкам та невідкладним справам. Представникам знака із загостреним почуттям обов’язку посміхнеться велика удача. Увечері вдома можна зайнятися наведенням ладу. Слід слухати навколишніх, особливо у сфері кохання. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Найкращим порадником у справах та в коханні у Водоліїв 30 грудня стане інтуїція. Нічні світила в хорошому настрої, так що удача буде йти по п’ятах протягом усього дня. Увечері можна робити дорогі покупки, міняти валюту.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам варто приділити особливу увагу зовнішньому вигляду: одягатися яскравіше, щоб привернути увагу протилежної статі. Представникам знака, котрі зараз без пари, вдасться знайти другу половинку. Це сприятливий день для ділових поїздок, пошуку нових захоплень.