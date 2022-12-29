Терезам – вечірка, Рибам – посиденьки вдома: як зустріти Новий рік 2023 кожному знаку Зодіаку

Вибрати місце для зустрічі 2023 можна за допомогою вашого сузір’я

Якщо ви ще не визначилися, де зустрічатимете Новий рік 2023, символом якого стане Чорний Водяний Кролик, то можна звернути увагу на рекомендації астрологів. Кожен зодіакальний представник має свої переваги щодо місця та обстановки в новорічну ніч.

Комусь із знаків більш властива домашня атмосфера, затишок і ламповість, а хтось із задоволенням запалить на галасливій вечірці або відвідає помпезну вечерю в ресторані. Дізнайтесь у своєму гороскопі, як зустрічати Новий рік вашому знаку Зодіаку.

Овен

Овен – головний тусівник Зодіаку, тому не дивно, що ви хочете вибратися з дому 31 грудня. Вечірка в клубі — ідеальний вибір, пише bestlifeonline.

Телець

Ви старанно працювали весь рік, тому заслуговуєте на проведення новорічної ночі за вищим розрядом. І що може бути краще для такого гурмана, ніж вишукана вечеря у п’ятизірковому ресторані? Обов’язково забронюйте столик у топовому закладі та влаштуйте вечір смачної кухні та чудового вина.

Близнюки

Ви точно не залишитеся вдома на Новий рік. Вечір караоке — місце, де ви зможете повеселитися і стати зіркою новорічної ночі.

Рак

Сентиментальний домосід Зодіаку швидше віддасть перевагу затишній зустрічі Нового року з друзями та родиною в домашній обстановці.

Деяким знакам ближче ідея провести Новий рік удома, ніж йти на галасливі веселощі

Лев

Вам захочеться опинитися там, де відбувається кульмінаційна дія напередодні Нового року. Вийти на вулицю, щоб переглянути феєрверк – ідеально для вашого знака. Якщо такої можливості немає, можна запустити пару хлопавок біля домашньої ялинки і запалити бенгальські вогні.

Діва

Тільки ви здатні влаштувати ідеальну тематичну вечірку на Новий рік. Тож зробіть це! Всі гості будуть у захваті.

Терези

Новий рік — ідеальний час, щоб одягнути своє найкраще вбрання та відсвяткувати цю подію в якомусь барі. Ви отримаєте масу задоволення та компліментів.

Скорпіон

У Новий рік зірки радять вам випробувати свій успіх у казино. Здебільшого ви вважаєте за краще серйозно ставитися до речей, тому час напередодні свята — шанс розслабитися. Тим більше, ваша здатність читати людей дає вам перевагу за покерним столом.

Стрілець

Стрільці – найбільші дослідники світу серед своїх зодіакальних родичів. У вас, мабуть, є вільний час напередодні Нового року, тому настав час зібрати речі та спонтанно вирушити у подорож, про яку ви мріяли. Цьому знаку найбільше сподобається зустрічати Новий рік десь у новому місці, і неважливо, це катання містом чи прогулянка на природі.

Козеріг

Козероги працюють і поспішають, щоб досягти мети. Вам часто важко уповільнити темп і насолодитися плодами своєї праці. Тому у святкові вихідні залиштеся вдома та проведіть час із друзями й родиною. Ніч настільних ігор у вас вдома — це ідеальне поєднання святкових веселощів і невимушеної атмосфери!

Водолій

Водолій — бунтівний друг у будь-якій компанії. Ви завжди мислите нестандартно, а це означає, що святкування Нового року має бути чимось унікальним. Чому б не відвідати місцевий паб? Ви отримаєте задоволення, збираючи химерне вбрання для вечірки, і будете раді можливості познайомитися з новими людьми та дізнатися про їхнє життя.

Риби

Декому подобається веселитися напередодні Нового року, тоді як інші вважають за краще залишатися вдома. Сентиментальні Риби безперечно відносяться до другої групи, тому ідеальна ніч для вас — розслабитися на дивані та подивитися телевізор. Новорічне шоу, різдвяна комедія чи виступ президента – обирайте самі. Головне, покличте близьких і приготуйте смачні закуски.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати вбрання для зустрічі Нового року 2023 року кожному з знаків Зодіаку.