Відомий екстрасенс розповів, що чекає на Україну в 2023 році: прогноз на кожен місяць

Експерт назвав місяці, коли варто бути максимально обережними

Відомий український таролог Макс Гордєєв, який раніше розповів, що буде зі світлом в Україні, поділився детальним прогнозом для нашої країни на 2023 рік. Щобільше, експерт розписав щомісяця і розповів, що на нас і коли чекає.

Своїм прогнозом Гордєєв поділився в інтерв’ю зі Славою Дьоміним. Екстрасенс зробив розклад на кожен місяць і розповів, коли Україна наблизиться до перемоги.

Прогноз для України на 2023 рік

Зима: у січні очікуються важкі бої, але карти показують, що ЗСУ вдасться звільнити багато територій. Така сама ситуація у лютому.

Весна : у березні можливі переговори з якоюсь країною, яка нам допомагатиме не просто грошима, а зробить великий внесок у перемогу України. У квітні очікується важка ситуація із економікою. А ось травень принесе добрі для українців новини — у диктатора путіна виникнуть проблеми зі здоров’ям.

: у березні можливі переговори з якоюсь країною, яка нам допомагатиме не просто грошима, а зробить великий внесок у перемогу України. У квітні очікується важка ситуація із економікою. А ось травень принесе добрі для українців новини — у диктатора путіна виникнуть проблеми зі здоров’ям. Літо : у червні багато військових повернуться додому, на фронті буде ще більше перемог. У липні на нас чекає важлива битва, а серпень принесе переговори з якоюсь важливою країною, яка принесе нам перемогу.

: у червні багато військових повернуться додому, на фронті буде ще більше перемог. У липні на нас чекає важлива битва, а серпень принесе переговори з якоюсь важливою країною, яка принесе нам перемогу. Осінь: на вересень випадають дуже позитивні карти: карта перемоги та спілки. Цілком ймовірно, що в цей час Україна вступить до ЄС. Жовтень принесе гарну звістку, і попри те, що бої ще будуть, буде також і багато святкувань. У листопаді карти прогнозують чиюсь смерть, яка змінить перебіг історії. Кого саме, Гордєєв сказати не може, але ми знаємо, кого має не стати.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.