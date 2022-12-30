Гороскоп на 31 грудня: святковий день, коли все складатиметься дуже вдало

День обіцяє приємні зустрічі, багато позитивних емоцій та подарунків.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Продумайте свій план на день, визначте справи, які треба зробити насамперед. Чим ясніше ви уявляєте собі мету, тим швидше і простіше її досягти. Приємний романтичний сюрприз можливий увечері. Можливо, хтось стане нареченою, або хтось дізнається про поповнення в сім’ї. Додамо, що у 2023 році у Овнів з’явиться реальний шанс змінити своє життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся цього дня перебувати у суспільстві позитивно налаштованих людей. Їх вплив якнайкраще позначиться на вашому настрої та допоможе приймати правильні рішення. Увечері чекайте на несподівані зустрічі, можливо старі друзі навідаються до вас на свята.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде насичений із різноспрямованими тенденціями. Деяким Близнюкам потрібно терміново змінювати плани, а іншим супроводжуватиме успіх у справах. У будь-якому випадку контролюйте свої емоції, зберігайте спокій. Направте всю енергію на позитивне річище, на підготовку до свята.

Рак (22 червня — 22 липня)

Добре зайнятися домашніми справами, підготувати все до свят. Не намагайтеся контролювати чи тиснути на близьких людей: цим ви тільки зіпсуєте стосунки. Попри святковий день до вас надходитиме багато нової інформації. Ймовірно, це дзвінки з вітаннями від родичів та друзів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Багато людей та події відволікатимуть Львів від важливих справ, які необхідно закінчити. Поставте собі конкретну мету та працюйте над її досягненням. Чіткий план дій вам суттєво допоможе. Новий рік ви швидше зустрінете не лише з сім’єю, а може навіть зовсім не з ними. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Відповідний день для покупок та угод. У всьому, що стосується грошей, ви можете покладатися на інтуїцію: саме її підказки допоможуть ухвалити рішення. Тому, якщо ви ще не купили подарунки — вирушайте за ними. Цей день добре підійде для зустрічей із друзями та родичами, обговорення спільних планів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде непростим, але плідним. Намагайтеся зберігати впевненість у собі, навіть якщо щось піде не за планом і на шляху виникатимуть перепони. Сьогодні не все даватиметься легко, але це зовсім не привід здаватися чи кидати розпочате. Продовжуйте діяти, і ви обов’язково досягнете свого.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День буде яскравим та незвичайним. Ви відчуєте, що готові взятися за щось нове і чудово впораєтеся з тим, що раніше мали лише віддалене уявлення. Вечір варто провести з найближчими людьми: спілкування з ними буде особливо приємним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Спокійний приємний день. Вам ні про що не доведеться турбуватися. Обставини будуть складатися вдало, ви зможете і реалізувати старі плани, і здійснити те, що задумали зовсім недавно. Підійде цей час і для того, щоб вибирати подарунки для близьких, якщо ви ще цього не зробили.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День буде дуже сприятливим для зустрічей із новими знайомими. Вам легко буде справити хороше враження, сподобатися навіть людям, які зазвичай дуже вимогливі до оточуючих та помічають лише чужі вади. Підійде день і для того, щоб робити покупки: вони будуть вдалими, до того ж ви отримаєте масу задоволення, вибираючи гарні та корисні речі для себе та своїх близьких. Зазначимо, що кінець 2022 року подарує Козерогу море кохання та романтики.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День складеться добре, якщо ви не братимете близько до серця дрібні неприємності. З усіма труднощами, що виникають, ви швидко впораєтеся — в цьому із задоволенням допоможуть і давні друзі, і нові знайомі. Деякі Водолії зможуть придбати речі, про які давно мріяли.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День може принести якісь несподівані події, дивовижні події, які вплинуть на ваші плани. Не виключено, що потрібно буде відкласти всі знайомі справи і зосередитись на чомусь зовсім новому. День підійде для покупок.