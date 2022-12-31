Гороскоп на 1 січня: у перший день 2023 року знакам Зодіаку зірки обіцяють успіхи в кар’єрі і в коханні

Деяким індивідуумам вдасться схилити на свій бік впливових людей та однодумців

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас у перший день 2023 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Початок нового, 2023 року в Овнів буде наповнений позитивною енергією та натхненням. Цього дня можна успішно налагоджувати контакти з людьми з минулого. Варто звернути увагу на того, хто зможе подбати про Овнів та вберегти їх.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям варто сміливо відпускати минуле, адже на них у 2023 році чекають нові пригоди, нові люди та зустрічі. 1 січня можна присвятити день наведення ладу в оселі після новорічних свят. Також настав час спробувати пом’якшити ставлення до себе і не боятися визнавати помилок. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять Близнюкам з 1 січня регулярно відкладати певну суму на життєві цілі. Також не варто забувати балувати себе якимось приємними подарунками. Нічні світила дуже щедрі з Близнюками. Вони подаватимуть багато підказок, якими потрібно вміло скористатися.

Рак (22 червня — 22 липня)

У неділю 1 січня Раки можуть потрапити в якийсь глухий кут, пов’язаний як з роботою, так і з особистим життям. Щоб усе пройшло гладко, людям цього знака Зодіаку потрібно навчитися балансувати між інтересами коханої людини та тим, що від них вимагають батьки та друзі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

З перших днів 2023 року на Левів чекає гора щастя, посмішок та позитиву. Якщо стара проблема не вирішена, потрібно знайти третю сторону і дізнатися у неї об’єктивну оцінку на вашу ситуацію. Астрологи рекомендують бути обережнішими у спілкуванні з керівництвом. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного росту.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам потрібно дивитися на все з об’єктивної точки зору. Вона допоможе вийти із непростої ситуації. Можна також скористатися порадами старшого покоління. У будь-якому разі невдалі події у житті варто сприймати як ще один досвід. День буде успішним для переговорів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

1 січня Терезам не варто піддаватися страхам, адже вони заважають досягти успіху в кар’єрі, у романтичній сфері та у стосунках із собою. З другою половинкою варто знайти спільну справу, яка допоможе ще більше зблизитись. Кохана людина відкриється з несподіваного боку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам необхідно скористатися своїм красномовством. В цьому випадку їм вдасться схилити на свій бік впливових людей та однодумців. Головне цього дня — контролювати свої дії та емоції, намагатися знайти баланс не лише у стосунках, а й на роботі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У неділю 1 січня пощастить лише тим Стрільцям, які люблять себе та ставлять свої бажання на перше місце. Також цього дня представники знаку можуть ухвалити спонтанне рішення про переїзд. Щоб він виявився вдалим, потрібно подбати про свій комфорт.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам необхідно буде навести лад у своєму будинку. Цього дня можливий візит когось дуже важливого для коханої людини, тож треба буде підготуватися належним чином. Варто пам’ятати, що 1 січня поспіх та авантюри будуть ні до чого. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

З 1 січня Водоліям слід приготуватися до кардинальних змін у житті. Цього дня вони викликатимуть особливий інтерес у протилежної статі. З цього представники знака навіть можуть отримати зиск. Добре обмірковуйте перед тим, як ухвалити рішення з будь-якого питання.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У стосунках сімейних Риб запанує гармонія і повне розуміння. У цього знака починається сприятливий період, який дозволить з перших днів 2023 року зробити різкий ривок до свого успіху. Увечері 1 січня слід відпочити від нав’язливих думок.