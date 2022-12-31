Три знаки Зодіаку купатимуться в грошах і коханні у 2023 році

Ці особистості будуть на сьомому небі від щастя

Астрологи, які раніше назвали везунчиків січня за знаком Зодіаку, розповіли, кому з представників гороскопа везтиме цілий 2023 рік.

До "білого списку" потрапили три знаки Зодіаку, а саме люди, народжені під сузір’ями Лева, Близнюків та Козерога. Про це пише unian.

Лев

Вже з перших днів 2023 року Леви почнуть добиватися свого. На них чекає успіх на роботі, підвищення зарплати і навіть просування кар’єрними сходами. Також їм пощастить на любовному фронті — як сімейним, так і (тимчасово) одиноким представникам знака. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Близнюки

Близнюки в новому році наважаться на глобальні зміни у своєму житті. Вдалим буде 2023 року переїзд в інше місце чи навіть країну. Не варто нічого боятися, адже нічні світила будуть на боці Близнюків усі наступні 12 місяців. Яким буде цей день для Близнюків, розповість гороскоп на сьогодні.

Козеріг

2023 рік пройде для Козерогів легко і просто. Доля все вирішить за них, і нові життєві обставини принесуть із собою лише задоволення та радість. Головне — прислухатися до інтуїції та не боятися відкриватися чомусь новому. Чого чекати сьогодні Козерогу, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку на початку 2023 року виявляться на вершині успіху. На них буквально сипатимуться вигідні ділові пропозиції.