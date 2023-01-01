Чи закінчиться війна і до чого готуватись українцям: прогноз астролога для України на 2023 рік

Астрологиня розповіла, що принесе нам новий рік

У Рік Чорного Водяного Кролика українцям доведеться важко у будь-якому разі, адже російсько-українська війна все ще продовжується. Ми всі мріємо про якнайшвидшу перемогу та цікавимося, чи чекати повного завершення бойових дій у 2023 році, заглядаючи до гороскопу України на наступний рік.

Докладніше про те, коли може закінчитися війна в Україні, до яких подій готуватись українському народу та коли очікуються найскладніші періоди, йдеться у прогнозі астрологині Лариси Гресь для України на 2023 рік, передає "Телеграф".

Прогноз астролога про війну в Україні

З точки зору астрології, за словами Гресь, 2023 рік стане продовженням усіх кризових ситуацій, що виникли в 2022 році.

"Війна в Україні триватиме протягом усього 2023 року, проте вона матиме інші тенденції та інший характер. У березні закінчується петля Марса, яка започаткувала руйнівні дії по об’єктах інфраструктури України. Тому вихід Марса з петлі дає привід для припинення масованих атак і підведення підсумків конфліктних ситуацій періоду з вересня 2022 року до березня 2023 року", — йдеться у прогнозі.

Астрологиня зазначає, що навесні, приблизно з березня-квітня, війна набуде більш дипломатичного та компромісного характеру, ніж агресивного. Також повідомляється, що актуалізуються переговори, але багато буде приховано, а результати цих процесів стануть відомими широкому загалу у вересні. Осінь принесе період відносної стабілізації.

Гресь виділяє складний період 2023 року – травень, який, з одного боку, може загострити агресивні прояви у світовому масштабі, з іншого — змінити характер війни в Україні.

"Ймовірно, війна в Україні триватиме як мінімум до весни/літа 2024 року. Але є низка і позитивних показників, які говорять про можливість повернення низки територій, які були окуповані після 24 лютого 2022 року", — йдеться в астропрогнозі.

Тенденція до завершення агресивної частини війни простежується у першій половині року, додає Гресь.

Повідомляється, що питання щодо повернення Криму стоятимуть на порядку денному й обговорюватимуться, однак є низка "але": процес повернення Криму не передбачається через військовий конфлікт і може затягтися.

Водночас, саме весна, згідно з прогнозом, період змін у владних структурах, появи нових осіб і напрямів у політиці нашої держави. Тоді як восени, коли відбувається коридор затемнень, події всередині політичної площини країни можуть вийти з-під контролю, додала Гресь.

За словами астрологині, знаковими для України можуть бути кілька періодів 2023 року :

Січень — активізація військових процесів, новий виток агресивної війни, який може тривати до березня.

Травень — припинення активних військових дій з другої половини місяця, завершення якихось важливих процесів у веденні війни, суттєві руйнування, складний період вибору й ухвалення рішень для глави держави.

Жовтень — потужне сонячне затемнення у знаку Терези 14 жовтня, кардинальні зміни у ході воєнних дій.

Гороскоп України на 2023 рік

Майбутній рік не вирішує сьогоднішні проблеми, заявляє астрологиня, проте істотно пом’якшує і прояснює багато аспектів нашого життя. Попереду ще один рік труднощів, оскільки поряд із адаптацією до військових умов виявиться тема проживання економічної нестабільності.

"У 2023 році весь світ проживатиме не тільки сильну економічну кризу, а й соціальну, і політичну в тому числі. Те, що потихеньку ламалося, починаючи з 2010 року, в новому році прийде до повного розвалу. Нас очікує зміна реальності вже найближчим часом. Хочеться сказати, що все буде краще, але це не так. Краще буде потім, як мінімум після 2026 року, але не зараз", — розповіла Гресь.

Астрологиня закликала вчитися самостійності, знаходити впевненість у собі, боротися зі страхами і тривогами. Активність, адаптованість і розуміння реальності, за її словами, безпосередньо впливатиме на рівень життя.

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