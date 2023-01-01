Гороскоп на 2 січня: гарний день для відпочинку та зустрічей з друзями та родичами

Цей день просто чудово підходить для того, щоб відкласти на час усі практичні турботи та клопоти

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Маю бути короткі поїздки, спілкування з новими людьми та романтичне знайомство. Якщо ви хочете виправити помилки минулого, то заручіться підтримкою близького друга. Увечері Овен отримає новини від далеких родичів і збирається в дорогу. Додамо, що у 2023 році у Овнів з’явиться реальний шанс змінити своє життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Гороскоп радить Тельцю бути оптимістичним і доброзичливим з людьми, а також не відмовлятися від запрошень піти в гості та від душі розважитися. Чудовий день для Тельця, який давно хотів помиритись з другом чи родичем. Можливі приємні звістки від близької людини.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки у цей день багато спілкуватимуться, вестиму душевні бесіди та плануватимуть майбутнє. 2 січня чудовий день для налагодження любовних стосунків. Якщо Близнюки давно мріяли з’їздити за місто, на турбазу чи гості до родичів, можна сміливо реалізовувати бажання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Гороскоп передбачає несподівану зустріч із людиною, яка раніше багато означала у вашій долі. Даруйте позитив та посмішки оточуючим, тоді таке саме ставлення отримаєте у відповідь. Вечір ідеально підходить для кохання та зізнань. Цей період просто чудово підходить для того, щоб навести лад у певних думках і почуттях.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леву доведеться докласти чимало сил, щоб проявити себе як у дрібній роботі, так і в масштабних творчих проєктах. Вас можуть запросити в приємну поїздку, а також повідомити надзвичайну новину. Справи амурні додадуть Леву впевненості в собі і розвіють усі сумніви. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Гороскоп обіцяє Діві чудовий відпочинок у родинному колі, на якому раніше не вистачало часу. Можна порадувати близьких людей кулінарними вишукуваннями власного приготування. Можливо, доведеться вирушити в поїздку, яка вплине на подальше життя. Відмовлятися від неї не бажано, але дивіться за обставинами.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

До Терезів звертатимуться за порадою та підтримкою не лише друзі та колеги, а й малознайомі люди. Не варто відмовляти їм у допомозі, тим більше, що ваш душевний стан налаштований на добрі справи. Є можливість почути освідчення в коханні від людини, до якої ви теж небайдужі. Прислухайтеся до голосу серця, щоб не змінювати власних почуттів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Прекрасний день для Скорпіона, який планував докупити подарунки близьким людям. Гороскоп рекомендує зайнятися фінансовими проблемами, щоби вони не затягнулися на довгі місяці. Роздайте борги та будьте економними. Якщо Скорпіон забув когось привітати з Новим роком, це можна зробити за допомогою месенджерів або дзвінків.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

2 січня Стрільцю буде не до роботи і домашнього клопоту. Захочеться відпочити, поспілкуватися із друзями та присвятити час собі. Якщо Стрілець давно хотів зізнатися у почуттях обранцю, то цей день ідеально підходить для такого рішення. Намагайтеся бути уважними з людьми і не переходьте межі дозволеного.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гороскоп передбачає Козерогу метушні день, в якому знайдеться місце для зустрічей, любові та роботи в інтернеті. Ви все встигнете, якщо захочете. Чим активнішим буде Козеріг, тим швидше залагодить фінансові справи. Не варто влазити у суперечки, інакше все закінчиться затяжним конфліктом. Стан здоров’я потребує пильної уваги. Зазначимо, що кінець 2022 року подарує Козерогу море кохання та романтики.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

2 січня необхідно провести на природі, особливо, якщо погода до цього сприяє. Можлива зустріч із давнім другом, яка різко змінить плани на вечір. Для далекої дороги день мало підходить, тому відкладіть її на інший час. Цей період просто ідеально підходить для того, щоб дати волю творчій стороні своєї натури.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам запропонують перспективну роботу, попри те, що думати більше хочеться про відпочинок та свята. Але якщо ви вчепитеся за неї, то це на краще змінить як матеріальне, так і професійне становище. Гороскоп не радить Рибам з’ясовувати стосунки з коханою людиною, обговоріть все у спокійній обстановці.