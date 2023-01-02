Чекає неймовірне щастя та успіх: названо трьох щасливчиків 2023 року за китайським календарем

Рік Кролика подарує цій трійці незабутні спогади

Поки деякі знаки Зодіаку чекають на серйозні зміни, які їм прогнозують зірки в 2023 році, інших представників гороскопу ж чекає приплив успіху і успіху. До речі, хтось може зібрати "комбо", адже сьогодні ми говоритимемо про китайський гороскоп за роками народження.

Астрологи виділили трьох щасливчиків, які стануть улюбленцями удачі в 2023 році. І ними стали люди, народжені в рік Коня, Мавпи та Пацюка, пише Уніан.

Кінь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

У 2023 році народженим цього року посміхнеться успіх практично у всьому, а особливо у справах, пов’язаних із спілкуванням та навчанням. Тому якщо ви працюєте в одній із цих сфер, готуйтеся до неймовірно щасливого року. Багато представників знаку заведуть справжніх друзів, дружба з якими буде міцною та вірною. Також 2023 вдалий і для романтичних стосунків.

Мавпа (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Для Мавпи рік буде трохи непростим, проте, за своїм дуже вдалим, особливо в сімейному плані. Самотні Мавпи знайдуть своє кохання, а сімейні зможуть розпалити вогонь пристрасті набагато сильніше. Також рік вдалий для ремонту та народження дітей.

Пацюк (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Щурів у новому році чекає багато приємних вражень, подорожей та нових знайомств. Також рік досить вдалий для навчання та набуття корисних звичок, для творчості та спорту. Якщо ви довгий час намагаєтеся позбутися шкідливих звичок — 2023 допоможе і в цьому.

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