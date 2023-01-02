Суцільна романтика: названо знаки Зодіаку, які купатимуться у коханні у січні

Тельці, Козероги та Риби чудово проведуть час зі своїми половинками у січні

Зірки обіцяють щастя в особистих відносинах деяким знакам Зодіаку в 2023 році, а для когось із зодіакальних представників уже січень буде сповнений любові та романтики. Є шанс вийти на новий рівень у романі.

Як каже гороскоп на січень 2023 року, найбільше в любовній сфері життя пощастить трьом знакам Зодіаку – Тельцю, Козерогу та Рибам. Ті, хто народився під цими сузір’ями, купатимуться в коханні, цінуватимуть себе і того, хто поруч.

Телець

Ви з партнером виходите на стадію стабільних відносин, пише yourtango. Фаза медового місяця позаду, і тепер ваша пара готова підкорити світ. Протягом цього місяця прийде розуміння, наскільки ви цінні один одному. Що приготували зірки Тельцю сьогодні, дізнайтесь у його щоденному гороскопі.

Козеріг

Ви не були впевнені, що ваш роман дотягне до Нового року, а тепер серйозно дивуєтесь тому, в яких чудових стосунках ви є. Ви зрозуміли, що вам потрібно зробити, щоб зробити себе щасливим, й іронія полягає в тому, що чим щасливішим ви стаєте, тим більш привабливі для свого партнера. Січень відкриває перед вами абсолютно нові перспективи, ви розслаблюєтеся рівно настільки, щоб впустити кохання у своє життя. Гороскоп для Козерога на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Фази ретроградного Меркурія та Марса закінчаться у січні, що позитивно для вас. Ви отримаєте імпульс у житті й можете очікувати успіху від усього, що пов’язане з любов’ю та романтикою. У вашому особистому житті ще стільки всього попереду. Як складеться цей день для Риб, розповідає гороскоп на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку початок 2023 року принесе неймовірний успіх.