Гороскоп на 4 січня: на когось чекають романтичні сюрпризи, а на когось — приємні новини

Цього дня можливі подарунки, знаки уваги, приємні сюрпризи.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Поставте собі за мету в цей день наведення порядку. Де б ви не знаходилися, підходьте до своїх занять із практичної точки зору. Довгострокове планування та ясні чіткі цілі будуть дуже корисними. Не починайте нічого нового і не вплутуйте в авантюрні справи. Додамо, що у 2023 році у Овнів з’явиться реальний шанс змінити своє життя.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Виберіть одну важливу справу, яка вимагає вашої уваги, і займайтеся лише ним. Це може бути питання ремонту автомобіля, пошуку автостоянки, моніторингу найвигідніших умов для відкриття банківського рахунку. Намагайтеся не змінювати свої плани протягом дня, уникайте нових знайомств.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сприятливий день, коли Близнюкам вдасться дотриматися балансу між традиційними зрозумілими методами та бажанням спробувати щось нове та незнайоме. Можливі сюрпризи, але міняти через це плани вам не доведеться. Дотримуйтесь своїм перевіреним шляхом і переконайтеся, що ви мали рацію.

Рак (22 червня — 22 липня)

Спілкування з оточуючими буде для Раків продуктивним та приємним. Потрібно дізнатися багато нового та цікавого, конструктивні суперечки та обмін думками підніме ваш авторитет серед людей. Можна відновити старі дружні чи романтичні стосунки, помиритись, якщо ви були в сварці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Перша половина дня більше підходить для домашньої роботи та плідного спілкування. Енергія буде на високому рівні, що дозволить вирішити багато важливих питань. Виявляйте ініціативу та пропонуйте свої рішення: це прискорить отримання результатів. Після обіду займіться чим більш розслабленим: почитайте книгу, подивіться фільм. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви відчуватимете емоційне піднесення, і бадьорий настрій не залишить вас протягом усього дня. Фізична робота або тренування принесуть задоволення і відновлять ваші сили. Час розв'язувати побутові питання; зробіть це разом із домашніми, щоб ще більше зміцнити стосунки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Зірки можуть наповнити ваше життя справді дивовижною романтикою та пристрастю. Будь-які конфлікти та непорозуміння, які могли існувати у ваших стосунках з коханою людиною чи членами вашої родини, залишаться позаду. Сміливо позбавляйтеся всіх переконань і поглядів, що зжили себе, які заважають вам рухатися вперед.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий день для звернення до начальства, до державних установ чи громадських організацій. Ваш ентузіазм і діяльність змусить партнерів піти на співпрацю. Також чудовий день для навчання та відповідальних справ, вирішення складних завдань.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Прекрасний вечір, щоб провести його в сімейному колі. Стрільцям варто виговоритися, тож підшукайте собі приємного слухача. Це буде чудовий день для реалізації задуманого, кажуть зірки. Але рекомендують вам не намагатися стрибнути вище за голову.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї середи Козерогам доведеться діяти за обстановкою. Тож готуйтеся 4 січня міняти плани на ходу. Утім, це у вас вийде непогано, кажуть зірки. Щоб мінімізувати будь-які втрати, обов’язково запасіться вірними соратниками та надійними партнерами.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви маєте другу половинку, 4 січня можете присвятити спільному плануванню. Можна, наприклад, подумати про майбутню відпустку або про переїзд, якщо вона планується. Словом, цього дня ви будете на одній хвилі — не проґавте цю можливість. Не виключені й нові, приємні знайомства.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сміливо беріться за нові справи: швидше за все, ви швидко досягнете успіху. Втім, буде можливість справитися з тим, що довго не виходило. Але тут вам потрібна допомога. Звертайтеся за нею до тих, кого давно знаєте. Такі люди вас сьогодні точно не підведуть.