Гороскоп на 5 січня: насичений день, який подарує багато приємних зустрічей, новин та відпочинку

День підійде для того, щоб завершити справи, розпочаті раніше, навести лад, позбутися непотрібних речей.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День обіцяє бути насиченим та цікавим. Овнам особливо добре вдаватимуться справи, які потребують творчого підходу. Слушний час вивчення психології чи філософії. Іноземні мови теж даватимуться легко. Можна зв’язатися з людьми, які раніше пропонували вам найвигідніший проєкт.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Прийде багато спілкуватися з людьми, причому головним чином ви будете втішати і заспокоювати оточуючих і розв'язувати їх проблеми. Не бійтеся розпочинати нові справи, експериментувати та брати відповідальність на себе. Проявіть ініціативу у любовних стосунках та зробіть перший крок. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам буде легко спілкуватися та справляти на оточуючих приємне враження. 5 січня у Близнюків буде багато зустрічей та знайомств, які вони легко заведуть завдяки своїй чарівності та шарму. Ймовірно початок романтичних стосунків. Ваші зауваження або поради в сім’ї будуть почуті та виконані.

Рак (22 червня — 22 липня)

Незаплановані зустрічі з малознайомими людьми очікують на Раків. Ви будете приємно здивовані, що у них є цікаві та вигідні пропозиції, які варто прийняти. Увечері можна пройтися магазинами, купити собі щось приємне. Річ, куплена цього дня, стане в пригоді і буде радувати.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Присвятіть день активному відпочинку або сходіть на якийсь захід. Зустрічі з цікавими чи знаменитими людьми принесуть багато позитивних емоцій та піднімуть настрій. Також слушний час для завершення раніше розпочатих справ. Якщо ви були з кимось у сварці, зробіть крок до примирення. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня Дівам доведеться розв'язувати всі питання поодинці. Допомога від оточуючих може бути не такою, як ви розраховували. Розкажіть знайомим про свої успіхи, їм буде цікаво дізнатися про ваші здібності та таланти. Корисно зайнятися домашніми справами, зробити перестановку, купити меблі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

На вас чекають приємні несподіванки. Сили та енергія Терезів зараз на високому рівні і багато вдається. Шукайте нові справи чи цікаві проєкти, погоджуйтесь на пропозиції друзів чи рідних. Однак не довіряйте повністю обіцянкам, вони можуть бути оманливими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Запитання вирішуватимуться легко, майже без вашої участі. Розмови зі старими друзями будуть продуктивними: можливо, ви дізнаєтесь цікаві факти. Увечері вас відвідають несподівані гості, чекайте на подарунки та сюрпризи. Короткі подорожі піднімуть вам настрій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день. Стрільці зможуть виявити свої найкращі якості, показати оточуючим свої таланти та здібності. Вам легко порадувати коханих людей, виконати їхнє бажання. Спілкування з дітьми буде радісним і додасть вам сил та енергії. Присвятіть вечір відпочинку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вдасться розв'язати старі проблеми, знайти відповіді на питання, через які було багато суперечок. У першій воловині дня може бути непросто жити з близькими, проте пізніше ви обов’язково порозумієтеся. Вечір буде сприятливим для навчання. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Відмінний сприятливий день, протягом якого багатьом вашим починанням буде супроводжувати успіх. Відкриється маса можливостей у діловій сфері, буде шанс досягти успіху в роботі, вирішити завдання, з якими раніше нікому не вдавалося впоратися.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Насичений день, коли можна багато встигнути. Не бійтеся нових справ, навіть якщо вони здаються надто складними. Ви дізнаєтесь важливу інформацію, яку незабаром вигідно використовуєте. Зустрічі з друзями будуть радісними, також добре сходити кудись веселою компанією.