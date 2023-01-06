Гороскоп на 7 січня: день, коли можна дізнатися корисну інформацію, розширити свій кругозір та завести корисні знайомства

Слушний час, щоб налагодити погані стосунки чи помиритися

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Займіться наведенням порядку: це принесе вам задоволення і дозволить позбутися багато непотрібного і застарілого. Гарний час для придбання нових речей або початку нових справ. Складіть актуальні плани, скоригуйте свої цілі та ідеї. Більше спілкуйтеся з людьми, які старші за вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий час для Тельців: їм буде під силу розв'язання багатьох складних питань. Зірки на вашому боці, тому поставлені цілі будуть успішно досягнуті. Перешкодити вам може тільки власна лінь, з якою доведеться боротися протягом усього дня. Прогулянка на свіжому повітрі вас підбадьорить. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Раціонально витрачайте свій час, не витрачайте його на марні справи чи розмови. Навіть якщо оточуючі не вірять у ваш успіх, виявите завзятість, доведіть до кінця те, що було розпочато. Винагорода та визнання не забаряться. 7 січня на вас чекають цікаві зустрічі з важливими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вам доведеться подолати своє небажання займатися складними чи нудними питаннями та закінчити те, що ви обіцяли зробити. Обставини можуть бути проти вас, тому вам знадобиться сила волі. Зверніть увагу на своїх давніх знайомих: з кимось із них, можливо, відбудеться яскравий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Гарний час для початку романтичних стосунків. Можливе отримання прибутку. Можливе отримання приємних новин. Уникайте людей, які провокують вас на конфлікти, стежте за своїми витратами. Настрій Левам піднімуть заняття спортом або активні прогулянки на повітрі. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ваш внутрішній голос даватиме потрібні та корисні поради, варто до нього прислухатися. Займайтеся тільки тими справами, які вам подобаються та приносять позитивні емоції. Не надавайте надто великого значення дрібним незначним деталям: це заважає побачити ситуацію цілком.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Спокій і впевненість у своїх силах допоможуть Терезам провести вдалий день і виконати все заплановане. Ви добре бачите, що потрібно змінити, щоб життя стало приємнішим і простішим. Зараз уява працює на повну силу і можна зайнятися творчістю чи спробувати себе у сфері мистецтва.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День підходить для розкриття своїх талантів та зміцнення взаємин із близькими. Вас розуміють із півслова, підтримують та роблять компліменти. 7 січня виявляться корисними найближчим часом; більше спілкуйтеся. Старші родичі допоможуть вам здійснити деякі цікаві ідеї, підтримають у сімейних питаннях.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Діяльність, спрямована на благо інших людей, цього дня буде успішною для Стрільців. Займіться благодійністю, організацією громадських заходів. Ви будете здатні захопити людей, скористайтеся цим, щоб знайти однодумців. Ви можете отримати дорогий подарунок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Корисно подумати про майбутнє, про свої плани та бажання. Козероги можуть побачити, що відбуватиметься і як розвиватимуться події. Навколишні звернуться до вас із проханням про допомогу, проте, якщо вони не просять, вам краще не втручатися у ситуацію. Зустрічі будуть цікавими, ви отримаєте цінну інформацію. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Є всі шанси отримати бажане і досягти поставленої мети. Водоліїв буде вдалий день, багато що вирішуватиметься на їхню користь. Сумніви та тривоги відійдуть у минуле, і всі подальші дії будуть ясно видно; ви чітко бачите те, чого хочете досягти. Вечір добре провести на світському заході.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день. Настрій у Риб 7 січня буде добрим, а великий запас сил дозволить плідно працювати. Можливо, вам вдасться зробити більше, ніж було заплановано. У компаніях Діви будуть центром уваги завдяки своєму оптимізму та життєрадісному настрою.