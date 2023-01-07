Перша повня у 2023 році: що вона віщує кожному знаку Зодіаку

Повня 7 січня вважається кармічною

В цю суботу, 7 січня, на небі зійшов перший у 2023 році Повний Місяць (Повня). Подія відбулась о 01:08 за київським часом у зодіакальному сузір'ї Раку. В цьому знаку Місяць знаходиться у своїй обителі, тобто це дуже гарне і сильне положення супутника Землі. Крім заборон свята Різдва, розповідаємо, що не можна робити саме на Повню.

Як зазначає астролог Каріна Хуркова, Місяць у знаку Рак дуже емоційний, вразливий та чуттєвий. Він поставить на перший план теми сім’ї, роду, материнства, землі, нашої підсвідомості, нерухомості і харчування.

Що не можна робити на Повню 2023 року

Не можна зловживати алкоголем та їжею, адже таке положення місяця викриває проблеми с ШКТ.

Не можна починати нових справ. Повня підсилить проблеми, краще починати нові справи після 23 січня.

Треба бути обережними в подорожах, і навіть у недалеких поїздках.

Повня 7 січня — астропрогноз для всіх знаків Зодіаку

Овен

Повня висвітлить проблеми дому, сім’ї, нерухомості, та вашого місця проживання. Тому передивіться ваші стосунки з сім’єю, приділіть їм трішки більше часу. Зберіться за родинним столом, пограйте в настільні ігри. Також енергії повні посприяють тому, що ви захочете навести затишок і прикупити дрібничок для своєї домівки.

Телець

Ця повня змусить переглянути ваші стосунки з близькими родичами. Спробуйте провести якнайбільше часу з рідними, особливо з братами та сестрами, але ні в якому разу не сваріться з ними, і якщо виникне конфлікт, спробуйте згладити його. Також, ймовірно, вам захочеться кудись поїхати розвіятись, та все ж будьте обережні з поїздками, бо можуть виникнути проблеми в дорозі чи з білетами.

Близнюки

Повня підсвітить тему фінансів, самопочуття і самооцінки. Можливо ви отримаєте кошти, зарплатню, або вам повернуть якісь борги. Повня допоможе поміркувати над своїми життєвими цінностями та вашим відношенням до самих себе, акцентує увагу на тому, наскільки ви себе ціните.

Рак

Акценти будуть на вас самих, переоцінці життя та поведінки у суспільстві. Можливо вам захочеться змінити імідж, або повністю змінити свій життєвий вектор. Але тільки плануйте зміни і не робіть нічого кардинального.

Лев

Увага акцентується на душевному стані. Ви втомилися і вам потрібно накопичити енергію, тому відпочиньте, побудьте в тиші та перестаньте на деякий час думати про проблеми. Невеличка прогулянка або медитація допоможе збалансувати ваше самопочуття та енергію. А ще ця повня відкриє якусь інформацію, яка до цього була таємницею.

Діва

Вся увага буде прикута до теми друзів та до планування нового життя. Передивіться на список ваших друзів і знайомих, можливо з кимось з них ви давно йдете різними шляхами. А якщо в цей період дружба закінчилася, то проаналізуйте, для чого у житті потрібна була ця людина, чого вона навчила, аби наступного разу не наступити на "ті самі граблі".

Терези

Потрібно звернути увагу на свою роботу, кар'єру та соціальну реалізацію. Повня може висвітлити проблеми або ж, навпаки, подарувати якісь можливості у цих темах. Також в цей період вам дуже потрібно постаратися знайти баланс між роботою та сім'єю. Адже саме зацикленість на роботі буде створювати сварки у сім'ї. А якщо вам запропонують роботу, то краще не один раз перечитати робочий контракт.

Скорпіон

Повня акцентує увагу на світогляді, подорожах, релігії та пізнанні світу. Вам може захотітись, або знов повернутись до вивчення іноземних мов, або до далеких подорожей. Також важливо вийти за рамки і розширити свої горизонти.

Стрілець

Увага буде прикута до теми чужих грошей, сексу, ваших страхів та інтересу до езотерики. Цей час гарний для повернення боргів або отримання доходів від інших людей чи клієнтів. Також можуть змінитися інтимні стосунки з вашим партнером, або вам відкриється якась його/її таємниця. Або, якщо ви були в таємних стосунках, будьте обережні, бо повня може висвітити їх напоказ для усіх навколишніх.

Козеріг

Для вас стануть актуальні теми партнерства та стосунків. Ця повня допоможе вам або наладити стосунки, або розірвати вже ті, що віджили себе. Деякі зустрінуть своє кохання. Також в цю повню можуть завершитись або вирішитись усі судові питання.

Водолій

В цей період вам потрібно попіклуватися про своє здоров'я. Наприклад, нарешті почати правильно харчуватись, або зайнятись спортом. Також у вас можуть з’явитися домашні тваринки. Або можуть бути проблеми зі здоров’ям у ваших домашніх улюбленців (особливо проблеми з ШКТ).

Риби

Повня акцентує вашу увагу на любові, дітях, творчості. Ця повня може принести гарну новину про вагітність або народження дитини. Також побачення, романтика і кохання — це те що з вами може трапитись у цей період. Також зверніть увагу на свої творчі ідеї, можливо саме зараз варто приділити увагу своєму хобі.

Раніше астрологи розповіли, що 2023 рік для трьох знаків Зодіаку пройде під егідою успіху та везіння.