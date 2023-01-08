Венера у Водолії принесе проблеми трьом знакам Зодіаку

У цей період нас можуть очікувати безліч негативних дрібниць, зриви планів

Космічні явища, на думку астрологів, безпосередньо впливають на настрій та життя всіх знаків Зодіаку. Наприклад, повня, яка була 7 січня, принесла людям безліч як хороших, так і поганих змін. Зараз поговоримо про Венеру у знаку Водолій, що триває з 3 до 26 січня цього року.

Як пишуть експерти dailyhoro, Венера вже впливає на представників кожного зі знаків Зодіаку, але найбільше негативний вплив планети зазнають люди, народжені під сузір’ями Овна, Близнюків і Стрільця.

Овен

Овнам буде дуже непросто залишитися на плаву, і навіть дрібні проблеми постійно з’являтимуться практично у кожній сфері. Але астрологи радять не сумувати, адже кожен негаразд принесе із собою досвід, нові знання. Яким буде цей день для Овна, розповість гороскоп на сьогодні.

Близнюки

Неприємності чекають Близнюків у коханні. У цей період налагоджувати стосунки людям цього знака доведеться самим, без підтримки нічних світил. Першорядним завданням для Близнюків буде побудова планів до кінця січня. Також краще не ризикувати. Чого чекати сьогодні Близнюкам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Стрілець

У Стрільців піде на спад життєва енергія. Їм важко даватимуться улюблені справи, тому доведеться обрати максимально спокійні проєкти. Представники знака зустрінуться з агресією навколишніх, і самі можуть стати менш гнучкими у спілкуванні. Гороскоп для Стрільця на сьогодні читайте на сайті.

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