Гороскоп на 9 січня: день підходить для кардинальних змін у житті

Чудовий день, цікавий та приємний, щедрий на позитивні емоції.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вам буде властиво викликати довіру та позитивні почуття у оточуючих. Старі друзі або партнери нададуть вам підтримку у важливій справі або допомозі по дому. Сходіть на світський захід, неформальну зустріч: нові корисні зв’язки вам знадобляться.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Вам вдається добре бачити і розуміти людей, передбачати їхню поведінку. Якщо з партнером останнім часом були складнощі у відносинах, то це сприятливий день, щоб усе з’ясувати та розпочати новий розділ. Виявляйте ініціативу, відкрито заявляйте про свої бажання: це дозволить здобути найкращий результат та зміцнити свій авторитет. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День підходить для кардинальних змін у житті, виконанні давніх бажань. У Близнюків буде підвищено інтерес до незвичайних речей чи ідей, екстраординарних подій. До вашої думки прислухатимуться навіть досвідчені та старші товариші. Намагайтеся не робити помилок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не переживайте через критику чи скептичні зауваження оточуючих, будьте більш впевнені у своїх силах чи можливостях. Гарний час для започаткування нових справ або проєктів, вивчення суміжних сфер діяльності. Проведіть день активно, займіться спортом. Можливі цікаві зустрічі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Виявляйте наполегливість та стійте на своєму. 9 січня завзятість Львів принесе їм успіх і допоможе просунутися у справах. Навіть якщо ви різкі і прямолінійні у своїх зауваженнях, оточуючі не будуть в образі і це не призведе до конфлікту. Гарний час для розв'язання домашніх питань. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся не зважати на дрібні неприємності; вони не варті вашої уваги. Можливо, Дівам доведеться розв'язувати минулі проблеми, які цього дня знову нагадають про себе. Більше думайте про майбутнє, будуйте плани, це допоможе повернути оптимістичний настрій та повірити у свої сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Застосуйте свій досвід, і будь-яке завдання буде вам під силу. Вдень ви отримаєте потрібну вам інформацію. Корисно буде зателефонувати або зустрітися зі старими знайомими, з якими ви рідко бачитеся. Можна запросити на вечерю впливових або авторитетних людей: незабаром вам знадобиться їхня допомога.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви можете 9 січня здивувати оточуючих своїм нестандартним чи новаторським підходом до проблем. Нове захоплення скоро може стати прибутковим та змінити ваше життя. День підходить для початку далеких чи закордонних поїздок. Не дозволяйте собі нудьгувати, інакше ви відчуєте себе нещасним.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День очікується складний, але наповнений цікавими подіями та зустрічами. Виявляйте наполегливість, відстоюйте свою позицію у суперечках. Ваші ініціативи буде підтримано, сміливо пропонуйте свої рішення. Добре пройдуть зустрічі однодумців, заняття спортом у команді чи групі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День одкровень, очищення думок, роздумів. До творчих людей прийде натхнення, проте для самореалізації потрібне усамітнення. Перспективними є зв’язки з популярними шановними людьми, іноземцями, мандрівниками. Скористайтеся власним досвідом у амурних справах, щоб зрозуміти, чого хоче ваша половинка. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День мине добре, якщо ви присвятите його чомусь корисному. Підходить і робота, і домашні справи, і допомога оточуючим, і навчання, і творчість – вибір великий. Перспективні плани особистої сфери легко втіляться у реальність. Деякі Водолії відновлять старі зв’язки, помиряться з людьми, з якими були у сварці,

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день. Він буде відзначений тенденцією до підвищення життєвої енергії, творчих здібностей, інтуїції. День також вдалий для робіт по дому та невеликого сімейного свята ввечері. Крім цього у вашому особистому житті може відбутися невелика, але дуже помітна зміна.