"Є два сценарії": астролог назвав дати, коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні

Також астролог розповів, чи буде наступ з Білорусі.

Багато астроекспертів відзначають, що військові дії в Україні закінчаться навесні 2023 року, і астролог Олексій Кириченко вважає також. Він зазначає, що саме на весняні місяці припаде найгарячіша фаза війни.

У своєму прогнозі на YouTube-каналі астролог розповів, що є два сценарії, коли саме ця активна фаза закінчиться: оптимістичний та песимістичний. Однак, який би з них не спрацював, перемога у будь-якому разі буде за Україною.

"Війна буде, але не така, як каже путін. За моїми оптимістичними прогнозами, гаряча фаза війни закінчиться наприкінці березня, за песимістичним прогнозом — у середині травня ", — зазначив Кириченко.

Також астроексперт додав, що з кінця березня до середини травня жодного наступу, особливо з Білорусі, не буде.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали. Також за словами астроексперта, ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова світ в Україні настане у весняні місяці 2023 року.