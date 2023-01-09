Гороскоп на 10 січня: комусь день принесе цікаві знайомства, а комусь романтичні сюрпризи

Цей день чудово підійде для того, щоби будувати довгострокові плани.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Із самого ранку вам буде складно зосередити увагу на роботі. Захочеться кинути нудні справи і зайнятися чимось веселим та приємним. На Овнів 10 січня чекають незвичайні знайомства, які можуть перерости в бурхливий роман. Вечір проведіть у сімейному колі, займіться загальними справами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Проведіть день спокійно, без напруги та по можливості відкладіть усі важливі справи на інший час. Започатковані 10 січня проєкти вимагатимуть значно більшої уваги та старанності. Економніше витрачайте кошти, не купуйте непотрібних дорогих речей і постарайтеся не позичати. До того ж січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сприятливий день. Близнюків чекають яскраві емоції, приємні несподіванки. Досягти бажаного результату буде легко, особливо якщо ви виявите деяку винахідливість та винахідливість. Поділіться із друзями своїми планами: вони охоче вас підтримають. Можливе цікаве знайомство.

Рак (22 червня — 22 липня)

10 січня завдяки гарному настрою ви легко впораєтеся з усіма труднощами і досягнете чудових результатів. Не бійтеся просити рідних та друзів про допомогу. Увечері особливо уважно стежте за своїми витратами, є шанс даремно витратити велику суму. На вас чекає романтичний сюрприз.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Очікується плідний цікавий день. Левам слід більше проявляти ініціативу як у робочих питаннях, так і в особистих відносинах. Розгляньте всі пропозиції: серед них будуть вигідні та корисні для вашої кар’єри. Якщо ви були з кимось у сварці, то це добрий день, щоб помиритися. До речі, у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вам відкриються відповіді на проблеми, що давно хвилюють, або складні ситуації. Зірки підкажуть, як найкраще вийти із заплутаної ситуації. Спілкування з рідними буде позитивним та принесе задоволення. Усі сімейні негаразди у цей день можна успішно подолати та зміцнити стосунки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вам вдасться зробити багато важливих справ, особливо якщо ці справи приносять вам задоволення. Неприємну роботу краще відкласти другого дня. Позитивні новини додадуть вам сил і покращать настрій. Дійте креативно, це дасть чудовий результат. Особисті стосунки цього дня покращаться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Командна робота або спільний проєкт дозволять досягти Скорпіонів більшого, ніж індивідуальна. Друзі можуть дати вам цінну пораду, до неї варто дослухатися. Доведеться змінювати плани та переносити зустрічі протягом дня. Також цей день вдалий для розв'язання господарських питань. До речі, у січні Скорпіона накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день якнайкраще підходить для будь-яких нових починань — як у сфері кар’єри, так і на амурному фронті. Рівень Вашої енергії перебуватиме на піку, і Ви зможете значно наблизитись до здійснення своїх романтичних мрій. Тому не бійтеся ставити собі по-справжньому видатні цілі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день наблизить вас до реалізації плану, який ви вже давно собі розписали. У другій половині дня на вас чекають приємні звістки. У цей день покупки будуть чудовими та якісними, навіть онлайн. Однак уникайте справ, які потребують пильної уваги.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Побалуйте нарешті себе приємним відпочинком: переглядом улюбленого кіно, келихом гарного вина, солодким та калорійним десертом. Можна робити невеликі покупки, вони, напевно, виявляться вдалими. Не доведеться шкодувати і про гроші, витрачені на розваги та поїздки. Нагадаємо, 2023 рік принесе Водоліям приємні подарунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде незвичним, але вдалим. Він підійде для того, щоби проявити ініціативу в особистих відносинах. Можна зробити крок назустріч людині, яка давно вам подобається, або зізнатися у своїх почуттях. Дослухайтеся до інтуїції: вона обов’язково підкаже, як вам слід діяти.