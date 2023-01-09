Спадаючий Місяць у січні "обанкрутить" три знаки Зодіаку

До 20 січня цим представникам гороскопа слід бути дуже обережними

До негативного впливу Венери у Водолії приєднався і спадаючий Місяць. Цей період у січні триває з 8 до 20 січня.

Так, варто приготуватися до серйозних фінансових проблем уже найближчим часом людям, народженим під сузір’ями Близнюків, Терезів та Козерога. Як пише unian, спадаючий Місяць негативно позначиться на їхньому матеріальному добробуті.

Близнюки

Близнюкам потрібно бути готовими до незапланованих витрат. Цього місяця вам можуть знадобитися гроші на лікування, відвідування лікарів, косметологів та інших фахівців. Також можуть бути непередбачені поїздки. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Терези

Терези залишаться без грошей на "чорний день", якщо бездумно розщедряться на подарунки близьким людям. Краще уникати цього місяця імпульсних покупок, щоб фінансова ситуація не погіршилася ще більше. Що чекає на Терезів сьогодні, розповідає гороскоп на цей день.

Козеріг

У січні Козерогам не можна витрачати свої заощадження. Нехай залишаються поки що "під матрацом", оскільки приходу нових коштів або нового джерела доходів чекати не варто. Яким буде цей день для Козерога, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, у житті яких знаків Зодіаку відбудуться кардинальні зміни у 2023 році.