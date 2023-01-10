Китайський гороскоп на 2023 рік: названі три найбільш щасливі тварини в рік Кролика

Згідно з китайським гороскопом, 2023 рік буде пам’ятним для певних знаків.

2023 рік, що настав за китайським гороскопом, — рік Чорного Водяного Кролика, проте до влади він ще не приступив, адже згідно з традиціями Піднебесної, рік розпочнеться 22 січня 2023 року і триватиме до 9 лютого 2024 року. І як тільки Кролик стане "офіційним" покровителем року, троє представників китайського гороскопа відчують позитивні зміни у своїх життях.

Астрологи відзначають, що Чорний Водяний Кролик у 2023 році найбільше "дружитиме" з трьома тваринами. Отже, найбільшого успіху цього року матимуть три знаки, а саме Свиня, Мавпа та Собака.

Свиня (Союзник Кролика) — 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Свині можуть чекати на рік, повний міцного здоров’я та добробуту. Це також чудовий час, щоб зосередитися на турботі про себе та вибір здорового способу життя. З погляду фінансів, вони мають великий потенціал для зростання та успіху, і це також чудовий час для заощаджень, складання бюджету та інвестування у довгострокові фінансові цілі. Також Свиню може чекати захопливий та повний пригод рік.

Мавпа (діловий партнер Кролика) — 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Народженим у рік Мавпи у 2023 році слід зосередитися на спілкуванні, роботі та повсякденних справах. Також їм варто більше займатися спортом, більше відпочивати та перестати працювати понаднормово. У коханні доведеться зіткнутися з усіма своїми страхами чи невпевненістю у своїх стосунках із коханою людиною. Однак тільки так вони зможуть поліпшити поточні або майбутні відносини.

Собака (таємний друг Кролика) — 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

2023 стане для Собаки роком, коли вона досягне своїх романтичних цілей і зустріне другу половинку. У першій половині року буде багато "випадкових" побачень, але вже до літа все різко зміниться і ви поринете в серйозніші стосунки. Також у цей час Собаки зазнають фінансового успіху та отримають гарну пропозицію про роботу.

Раніше ми розповідали, які три знаки Зодіаку в 2023 році чекають на кардинальні зміни в житті. Життя цих щасливців почне змінюватися вже в січні.