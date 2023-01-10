Гороскоп на 11 січня: комусь пощастить на фінансовій ниві, а комусь на любовній

Хороший день, щоб зайнятися інвестиціями, новими проектами, а також для вечірніх посиденьок з друзями

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Події, що відбуваються, захлиснуть вас з головою і змусять забути про відпочинок. Проте не варто переоцінювати свої сили. Відволікайтеся від робочого процесу, не намагайтеся зробити все обов’язково цього дня. Увечері на Овнів чекають приємні звістки. Задоволення принесе час, проведений із сім’єю.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Хороший день для нових справ чи проєктів. Навіть якщо, на перший погляд, вони здаються надто складними, у цей день вам буде легко впоратися з ними. Не поспішайте події і дрібних помилок вдасться уникнути. Особисті стосунки складаються добре: 11 січня очікуються приємні події. Зазначимо, що на Тельців у січні 2023 року чекає "чорна смуга".

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Спробуйте мислити нестандартно, підійти до розв'язання питань із фантазією. Консервативний метод не дозволить Близнюкам досягти хороших результатів. Слушний час для великих придбань або фінансових вкладень у перевірений та надійний бізнес. Відрядження відбудуться вдало.

Рак (22 червня — 22 липня)

Перша половина дня буде складною та емоційно напруженою. Однак настрій покращиться після обіду і захочеться зайнятися корисними справами. Не бійтеся просити допомоги чи поради у близьких друзів. Гарний час для зустрічей із старими друзями; можливі приємні сюрпризи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День підходить для нових ділових знайомств та встановлення бізнес-контактів. Зовнішність Львів відіграватиме не останню роль в успіху переговорів. Щоб справити враження, приділіть цьому увагу. Покупки чи інвестиції будуть вдалими. До речі, у 2023 році Леви купатимуться у можливостях для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сміливо зустрічайтеся з діловими партнерами чи інвесторами: у цей день вам вдасться отримати їхню допомогу та вигідні пропозиції. Особисті стосунки зміцняться, якщо відверто поговорити з коханою людиною про важливі для вас речі і поділитися переживаннями.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день дуже добре підходить для того, щоб постаратися зміцнити свої стосунки з цікавою для вас людиною. Також це дуже зручний день для купівлі-продажу товарів через інтернет, заготівлі продуктів, купівлі товарів для дому. Подивіться, чи не завалялися у вас у шафі речі, які не використовуються, які можна вигідно продати.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день дуже добре підходить для того, щоб організувати якийсь незвичайний захід. Виявіть уяву та влаштуйте тематичну вечірку. Запросіть у гості всіх своїх друзів і попросіть їх привести з собою ще кількох незнайомих вам людей, які б цілком змогли підійти на роль ваших потенційних партнерів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гороскоп для Стрільця каже, що вам доведеться багато часу провести у дорозі. Заздалегідь подбайте про те, щоб ваше відрядження чи подорож пройшли з користю та без сюрпризів. Вечір середовища — слушний час для освідчень у коханні та для романтичних знайомств. Вчіться гарно висловлювати свої думки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День одкровень, очищення думок, роздумів. До творчих людей прийде натхнення, проте для самореалізації потрібне усамітнення. Перспективними є зв’язки з популярними шановними людьми, іноземцями, мандрівниками. Скористайтеся власним досвідом у амурних справах, щоб зрозуміти, чого хоче ваша половинка. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зірки радять Водоліям не надриватися на роботі та нікуди не поспішати. Також подбайте про здоров’я нервової системи. Приймайте вітаміни, увечері займіться йогою, медитуйте, випийте заспокійливий чай. Також день підходить для походу до косметолога та для початку дієти.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астропрогноз для Риб каже, що сьогодні слушний час для поїздок, офіційних зустрічей, оформлення документів, дрібних побутових покупок. Цього дня можуть зненацька нагадати про себе старі друзі чи знайомі, можливі візити гостей.