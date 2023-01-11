Гороскоп на 12 січня: гарний день, який підійде для початку нових справ

Цей день обіцяє вам безліч захопливих пригод та зустрічей, що інтригують.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У першій половині дня доведеться долати свій поганий настрій і розв'язувати проблеми, що раптово виникли. У Овнів зараз достатньо енергії, і всі питання їм вдасться успішно вирішити. Після обіду ви отримаєте важливі повідомлення, які вплинуть на ваші майбутні плани.

Телець (21 квітня — 21 травня)

З самого ранку Тільці з головою поринуть у роботу. Навіть працюючи швидко, вам добре вдається розв'язувати складні питання та уникати помилок. Ближче до вечора ваш настрій помітно покращиться в очікуванні радісних зустрічей чи побачення. Вдалий час для засвоєння нових знань, вивчення іноземних мов. До того ж, січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Спілкування з жінками буде для Близнюків вдалим. Вони дадуть корисну пораду, підтримають у скрутний момент і нададуть необхідну допомогу. У роботі слід пильну увагу приділити дрібницям та незначним деталям: від них залежить остаточний результат. Тому перевірте роботу двічі.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє бути сприятливим, багато позитивних моментів. Можливо Ракам не вдасться закінчити все намічене, але загальний настрій це не зіпсує. Від друзів ви почуєте привабливу пропозицію, яку варто розглянути. Увечері є шанс завести цікаве знайомство, якщо ви будете зацікавлені.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо Левам вдасться зберегти спокійний настрій, розв'язання всіх проблем буде знайдено швидко. Неприємні дрібні непорозуміння протягом дня не зіпсують вам настрій. Багато часу доведеться присвятити оточуючим, розв'язувати їхні питання. На потрібну вам людину вдасться справити враження. До речі, у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сприятливий день. Можна сміливо планувати нові справи, завершувати розпочаті та вирішувати найважчі завдання. Підтримка оточуючих, а також ваших однодумців буде доречною. Особисті відносини розвиваються гармонійно. Не говоріть з близькими про старі образи, щоб уникнути нового конфлікту.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Виявивши 12 січня наполегливість і завзятість можна досягти чудових результатів. Гарний час отримати відповідь на старе важливе питання або вирішити, нарешті, давно розпочату справу. Відстоюйте свою точку зору, не погоджуйтесь на поступки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Великих проривів у роботі чекати не варто, проте все намічене буде зроблено, і головні питання вдасться успішно вирішити. Можлива пропозиція цікавої роботи чи партнерства. Нові знання або навички незабаром стануть вам у пригоді; не відмовляйтеся від вивчення. До речі, у січні Скорпіона накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день підходить для розв'язання складних проблем та організації великих проєктів. 12 січня Стрільці будуть зібрані та наполегливі, що допоможе уникнути помилок та отримати найкращий результат. Неформальне спілкування з діловими партнерами буде корисним та допоможе домовитися про подальшу взаємовигідну роботу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам буде надзвичайно важливо прислухатися до своїх сновидінь та мрій. Вони таять у собі безліч прихованих натяків і сигналів, які вкажуть вам шлях до здобуття свого щастя. Тому чуйно прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і не пропускайте тих корисних рекомендацій, які він даватиме вам.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цей день якнайкраще підходить для того, щоб провести його в компанії своїх знайомих та друзів. Вони зможуть дати Вам низку дуже корисних порад, які ще не раз знадобляться Вам в особистому житті. Не бійтеся приймати складні рішення, інтуїція та здоровий глузд допоможуть вам уникнути помилок. Нагадаємо, 2023 рік принесе Водоліям приємні подарунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо висить якийсь незакінчений проєкт, саме час до нього повернутися, обставини нарешті складуться сприятливо. Не виключені грошові надходження. Можливо, хтось із знайомих підкаже вам, як краще розпорядитись цими засобами.