Гороскоп на п’ятницю 13-го: великий успіх чекатиме на ті знаки Зодіаку, хто прагне змін у житті

Страшного нічого не станеться, а от удача підстерігатиме на кожному кутку

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці 13-го.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця п’ятниця — день активної роботи в Овнів не лише у діловій сфері, а й над собою та над стосунками з навколишніми. 13 січня відчутно наповнене позитивною енергією, яку варто направити на власний розвиток. Успіх чекатиме на всіх, хто прагне змін.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня Тельцям буде простіше зазирнути у майбутнє, подумати про перспективи та розпочати рух уперед. Якщо захочеться змінити щось у житті, краще робити це саме у п’ятницю 13-го. Не варто шкодувати сил на нові справи та просування своїх ідей. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам не треба боятися братися за нові справи: 13 січня багато буде по плечу. Куди більшу користь принесе робота над собою та відпочинок у колі найближчих. Це буде вірним рішенням як для загального стану, так і для психологічного настрою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила рекомендують Ракам цієї п’ятниці зайнятися тим, що радує найбільше. Це вкрай позитивний і вдалий день для старих і нових справ, однак у всьому має бути міра — якщо везтиме по роботі, краще вчасно піти на заслужений вечірній відпочинок. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам у п’ятницю 13-ого варто велику увагу приділити своєму одязі, наприклад, підібрати вбрання під свій колір очей. Це має допомогти представникам знаку залучити більше удачі та стати успішнішими у сферах любові та фінансів. Також варто бути добрішими до навколишніх.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Протягом усієї доби Дів супроводжуватиме потік натхнення та удачі. Їхнім джерелом може виявитися почуття любові, дитина, спільний з другою половинкою проєкт. Можливо, нічні світила ще раз подарують Дівам шанс здійснити колись нездійснену мрію.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи рекомендують Терезам використовувати цей щасливий збіг подій, при цьому залишаючись реалістом. Щоб практичний підхід не сильно гальмував потік удачі, постарайтеся бути до близьких людей дружнішими: робіть їм компліменти — це ключ до успіху.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам слід цієї п’ятниці дозволити собі мріяти. Дотримуючись такої тактики, найлегше буде отримати вдалі ідеї та нові починання. Головне, направити вектор своїх думок у творче, корисне русло. Творячи добро, самі підтримуйте починання своїх близьких людей, колег та друзів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У цей день нічні світила будуть у досить сприятливому становищі, тому п’ятниця 13-го може стати дуже продуктивним і незабутнім часом. Варто проявити ініціативу тим Стрільцям, хто перебуває у пошуках кохання. Вам потрібне невеличкий емоційний струс.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам можна вирушити в подорож, поїздку в інше місто або у відрядження. Це такий день, коли можна робити щось таке, чого ви ще ніколи не робили. Також корисна п’ятниця для розставання з непотрібними речами. Увечері приділіть увагу коханим людям.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Щоб удача не оминала Водоліїв стороною в п’ятницю 13-го, варто розпочати день із прибирання. Сприятливі в цей час покупки талісманів для дому, перестановка, придбання рослин, домашніх тварин. Астрологи нагадують, що щастя любить тишу — не кажіть нікому про свої досягнення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці зірки та планети покращать пам’ять Рибам, зроблять їх більш уважними та цілеспрямованими. Цей день корисний для отримання нових знань, зміни обстановки та спілкування з новими людьми. Ліками проти тривог стане гарний настрій та віра в себе. А ось 2023 рік Рибам не несе добрих новин.