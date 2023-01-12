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Названо топ-5 чоловічих знаків Зодіаку, які не можуть жити без зрад

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог назвала головних зрадників Зодіаку Новина оновлена 12 січня 2023, 17:28
Астролог назвала головних зрадників Зодіаку. Фото timesofindia.com

Гороскоп може вказати на схильність вашого партнера до невірності

Деякі знаки Зодіаку дуже дорожать своєю сім’єю і вважаються найвірнішими. Інші представники зодіакального кола не відрізняються відданістю, можуть піти на зраду і навіть завести коханку на постійній основі.

Астролог Аріна Артурівна у своєму Телеграм-каналі називає п’ять чоловічих знаків Зодіаку, які не можуть жити без імен. Так уже прописано в їхньому гороскопі й обумовлено рядом рис характеру.

5 місце — Близнюки

Вроджена вітряність та любовні подвиги – це про цей знак. Схильність до зрад у нього в крові. Вона обумовлена жагою змін, хронічною мінливістю та нерозбірливістю у зв’язках. Чим більше нових знайомств – тим краще: девіз Близнюків. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

4 місце — Риби

Витончені та потайливі вони потай жадають гострих відчуттів і ретельно приховують свої зв’язки на стороні. З першого погляду не здогадаєшся, але коханок у них може бути більше, ніж у Близнюків, які відкрито виставляють свої подвиги напоказ. Рибам не потрібний розголос. Вони вершать свої амурні справи в глибокій таємниці на дні. Що чекає на Риб сьогодні, йдеться в щоденному гороскопі.

3 місце — Водолій

Ті ще Казанові та герої-коханці. Не можуть всидіти на одному місці та вжитися з однією половинкою. Їм подавай якнайбільше коханок, бажано цілий гарем. Постійна зміна партнерів надихає Водоліїв на творче піднесення та нові висоти у кар’єрі й бізнесі. Це їх стимулює, а ось постійність — нехтує. Волелюбному знаку стає нудно і він прагне нових відчуттів. Яким буде цей день для Водолія, дізнайтесь у гороскопі на сьогодні.

2 місце — Терези

Ці витончені поціновувачі всього прекрасного не можуть спокійно пройти повз прекрасну жіночу стать. А все заради спраги нових вражень та задоволення естетичних спокус. Чим більше у Терезів нових гарних подруг, тим краще вони почуваються на роботі й удома, у повсякденному житті. Які події обіцяють зірки Терезам, розповість гороскоп на сьогодні.

1 місце — Козеріг

Тихі і нібито серйозні Козероги люблять прикидатися поважними та чинними чоловіками й зразковими сім’янинами. Насправді вони далекі від почуття вірності і зраджують своїм дружинам відчайдушно, тільки ретельно це приховують і роблять безневинний вигляд. До чого готуватися Козерогу сьогодні, йдеться у гороскопі на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку 2023 року варто готуватися до переломних періодів у житті.

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#Близнюки (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку) #Козеріг (знак зодіаку) #Водолій (знак зодіаку) #Риби (знак зодіаку)