Гороскоп 15 січня: день приємних новин та плідних поїздок
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Відповідний час для освідчень у коханні та для романтичних знайомств.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Взаєморозуміння та доброзичливе спілкування допоможуть Овнам знайти однодумців та заручитися їхньою підтримкою. Можливо цікаве романтичне знайомство, яке захопить усі ваші думки. Гарний час для початку нової справи: зараз ви чітко бачите найкращі шляхи її розвитку.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День буде цікавим, із емоційними сплесками. У вас з’явиться інтерес до нової області, до якої ви раніше не мали відношення. Незаплановані короткі подорожі будуть плідними. Можливі сварки з близькими людьми через дрібниці. Увечері ви отримаєте радісні новини. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Успіх буде на вашому боці: можна починати втілювати в життя свої давні бажання та плани. Скористайтеся порадами близьких людей: вони стануть вам у пригоді. Можуть виникати напружені ситуації, особливо із малознайомими жінками; намагайтеся стримувати свої емоції та не починати сварок.
Рак (22 червня — 22 липня)
Усі проблеми чи складності 15 січня Раки легко подолають завдяки високій енергії та бажанню діяти. Реалістичний підхід і розсудливість допоможуть виконати навіть найскладніші завдання чи доручення. Прислухайтеся до порад жінки: це допоможе уникнути помилок. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У першій половині дня все складатиметься вдало: питання вирішаться швидко, навколишні запропонують допомогу та вигідні рішення. 15 січня Леви зможуть провести час у теплій компанії старих друзів та зарядитися емоційно. Скоригуйте свої найближчі плани.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Слушний час для повноцінного спілкування. Корисно буде заводити нових знайомих, налагоджувати старі контакти або вступати в цікаві дискусії. Вирішення давніх чи складних проблем можна буде знайти шляхом переговорів та обговорень. Проведіть час поза межами дому: зміна обстановки піде на користь.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Справи та турботи заповнять день Терезів, але енергії та життєвих сил вистачить, щоб успішно впоратися з усіма завданнями. Можливо доведеться відкласти заплановані зустрічі для розв'язання побутових проблем. Обережно ставтеся до нових знайомих, не відвертайтеся з ними.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Не призначайте важливих справ чи зустрічей на першій половині дня. Друга половина дня буде сприятливішою та спокійнішою. Вечір корисно провести з близькими людьми або старими друзями: спілкування принесе задоволення і поверне впевненість. Можливе отримання приємних новин.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ви будете сповнені енергії та бажання рухатися вперед. Ніхто і ніщо не зможе зупинити вас у ваших устремліннях. Це чудово, але постарайтеся хоч іноді поглядати на всі боки, щоб хтось цікавий не залишився на узбіччі вашого життя.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зверніть увагу на своє особисте життя, на яке останнім часом Ви зовсім не знаходили часу. Вибирайтеся з дому та вирушайте на зустріч із друзями. Можливо, Вам пощастить познайомитися з кимось, хто змусить Ваше серце битися частіше.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Цей день чудово підходить для початку нових стосунків. Однак, Ви повинні бути впевнені, що дійсно цього хочете. Також цієї неділі ви зможете показати себе з найкращого боку, начальство, колеги або навіть рідні раптово зрозуміють, наскільки хороші ви можете бути у виконанні різноманітних завдань.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Швидше за все, день буде зайнятий якоюсь складною, але цікавою справою. Після його завершення ви будете задоволені і результатом, і нагородою за свою працю. Увечері вам не завадить пасивний відпочинок у затишній атмосфері, читання, перегляд улюбленого фільму. А ось 2023 рік Рибам не несе добрих новин.