Молодий місяць у січні зіпсує життя двох знаків Зодіаку: кому варто бути обережнішим

Цього дня все валитиметься з рук і йди не за планом

Попри те, що новий 2023 рік розпочався з ретроградного Меркурія, який найчастіше приносить лише неприємності, деякі знаки Зодіаку все ж таки його не відчують, адже на них чекає суцільне везіння. Однак розслаблятися не варто, адже відразу після відходу Меркурія на нас чекає день перевороту потужної енергії — молодик 21 січня.

Астрологи попереджають, що цей день принесе негативні події у житті деяких знаків Зодіаку. На жаль, але народженим під сузір’ями Овнів і Водоліїв доведеться в молодик нелегко.

Овен

Представникам цього знака варто бути готовим до того, що запланована поїздка скасовується: можуть скасувати рейс, або ви не зможете виїхати через помилку при купівлі квитків, до чого банальної. Також "у небезпеці" та оформлення документів та дозволів. Якщо є можливість, не плануйте краще на 21 січня нічого. Чого чекати сьогодні Овну, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Водолій

Водоліїв чекають неприємності з фінансами: вам можуть заблокувати банківську картку, а також ви можете втратити свої кошти. Якщо картка легко відновлюється, то щоб не було втрат, не давайте нікому 21 січня в борг, інакше ці гроші до вас більше не повернуться. Серйозні покупки варто відкласти, щоб не стати жертвою шахраїв. Яким буде цей день для Водолія, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, кому із знаків Зодіаку не пощастить із грошима у січні 2023 року.