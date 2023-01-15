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Гороскоп на 16 січня: день, який найкраще присвятити відпочинку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Гороскоп на 16 січня 2023 року
Гороскоп на 16 січня 2023 року. Фото Телеграф

Зірки рекомендують прислухатися до своїх думок і не ставитись до ідей настільки критично

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хорошою ідеєю буде провести цей день далеко від турбот, займаючись фізичною роботою чи спортом. Це дозволить забути про проблеми та відновити сили. Не варто виявляти ініціативу в особистих стосунках. Дозвольте подіям розвиватися своєю чергою. Проведіть час із дітьми на повітрі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ваші сили не безмежні: пам’ятайте про це, коли берете великий обсяг роботи. Фізичні навантаження підуть на користь, якщо дотримуватись міри. Якщо час терпить, перенесіть усі важливі справи другого дня, дайте собі відпочинок. Нещодавно у вас відбулися якісь зміни, оцініть їхню практичну користь. До того ж, січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся налаштуватися на позитивний лад і не думати про погані речі. Складіть оптимальний план на день, залиште в ньому лише необхідні справи та приділіть час відпочинку. Ваші особисті стосунки вимагають уваги: проведіть час із партнером, приготуйте романтичний сюрприз.

Рак (22 червня — 22 липня)

Справи, що вимагають творчого підходу та фантазії, 16 січня особливо вдаватимуться Ракам. Це також дозволить відволіктися від повсякденних проблем. Добре зробити з дитиною її домашнє завдання, знайти додаткову цікаву інформацію. Є шанс купити корисну чи цінну річ.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Прислухайтеся до свого настрою і знайдіть справу, до якої у вас лежатиме душа. Запас життєвої енергії дозволить Левам виконати свої робочі обов’язки та залишити час на приємне проведення часу. Можна зайнятися спортом або відвідати спа-центр. До речі, у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Перенесіть усі важливі зустрічі та справи на інший день, 16 січня вам буде складно сконцентруватися на завданнях чи спрямовувати розмову у потрібне русло. Краще трохи відсторонитися, оцінити ситуацію з боку та за необхідності поміняти плани. Присвятіть день активному відпочинку, іграм із дітьми.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ймовірно, Терезам вдасться позбутися нудної або неприємної роботи і зайнятися улюбленою справою. Цього вихідного сходіть кудись із друзями або з родиною. Відвідування театру чи музею підуть вам на користь та піднімуть настрій. Заняття спортом також поновлять ваші сили.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Багатьом представникам цього знака захочеться 16 січня продемонструвати навколишнім свої таланти чи навички. Краще робити це у присутності людей, яким ви довіряєте: друзів чи колег. Слід бути впевненим, що вибраний спосіб вам добре знайомий, і ви не опинитеся в незручній ситуації. До речі, у січні Скорпіона накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Азартний настрій та підвищений рівень енергії супроводжуватимуть Стрільців весь день, але, можливо, не задовольнить їх очікування. Направте свої зусилля в сферу спорту, просування бізнесу або подорожей. Проте у сфері особистих стосунків краще взяти паузу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Доведеться вирішувати багато проблем, які потребують високої концентрації уваги. Дрібні деталі матимуть вирішальне значення і Рибам треба постаратися нічого не проґавити. До кінця дня ви відчуєте втому та занепад сил, але не намагайтеся підбадьорити себе алкоголем чи ліками. Краще раніше лягти і добре виспатися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Для вашого знаку Зодіаку астрологи приберегли чудову новину, річ у тому, що проблема, над якою ви билися не один день, нарешті зникне, причому навіть без вашого втручання! Вам залишиться тільки радіти такому рятуванню! У цей день вам ні в якому разі не можна скромничати, ваші найсміливіші ідеї підтримають, навіть якщо вони знаходяться на стадії становлення. Нагадаємо, 2023 рік принесе Водоліям приємні подарунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День буде сприятливий для спілкування з близькими, а також для сімейних справ. Сьогодні вам легко буде ладнати з тими, хто добре вас знає. Немає сумнівів у тому, що навіть найсміливіші та незвичайні ваші ідеї отримають підтримку. Не виключено, що нагадають про себе люди, про які ви останнім часом мало що знали.

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