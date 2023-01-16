Купляться на будь-що: названі найдовірливіші знаки Зодіаку

Лева та Риби астрологи називають легковірними, і ось чому

Деякі знаки Зодіаку мають колосальний дар переконання і схилять на свій бік будь-кого, особливо якщо їх опонентом виступить один із найдовірливіших зодіакальних представників. Такі люди охоче вірять іншим, у тому числі просто на слово. Саме про них можна сказати "легковірні".

За словами астрологів, до найдовірливіших знаків Зодіаку варто включити Лева і Риб. Так уже прописано в їхньому гороскопі, що довірливість – одна з помітних рис характеру цих двох сузір’їв. Головне, щоб цією особливістю не користувалися злостивці у своїх цілях.

Лев

Гордий Лев купиться на будь-що, поки це задовольняє його відчайдушну потребу в самоствердженні, пише purewow. Представники цього вогняного знаку живуть заради гарного компліменту, тому вони можуть бути зачаровані балакучою продавчинею універмагу, що продає новий засіб для обличчя, який імовірно зменшує зморшки від сміху за одну ніч. Схвальний кивок у бік їхньої нової куртки або ледь вловима похвала за їхню приголомшливу зачіску, і Лев – ваш. Поки вони чують те, що хочуть почути, Леви часто пристосовуються до обставин. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на сайті.

Риби

Вміють розпізнавати всі свої почуття, але й інших, маючи емпатію, яка іноді заважає їхній логіці. Ці люди охоче відкриють свої гаманці для якоїсь непомітної організації з дивною адресою електронної пошти, яка стверджує, що годує бездомних, або для того невідомого відправника, який намагається зібрати гроші для місіонерської поїздки до Африки. Якщо Риби відчують, що хтось страждає, вони захочуть зробити все можливе, аби покращити ситуацію. Цей водний знак також любить хитромудрі фантазії, тому вони можуть бути зачаровані "багатим нігерійським принцем", який випадково заходить прямо в Tinder. Гороскоп для Риб на сьогодні дізнайтесь на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку вважають найбільшими егоїстами. На жаль, але ці люди люблять лише себе.