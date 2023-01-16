Гороскоп на 17 січня: на когось чекають корисні знайомства, а на когось — вдалі покупки

День складеться вдало і не принесе хвилювань та серйозних проблем.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Прислухайтеся до свого самопочуття та займіться приємною чи легкою роботою. Складні чи нецікаві справи Овнам краще відкласти, оскільки зробити таку роботу не вдасться. Оцініть свої фінансові витрати та дохід та зробіть висновки. Покупки чи вкладення грошей перенесіть на інший час.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День пройде спокійно, однак увечері у Тельців з’являться нові обов’язки чи нагальні справи. Це може стосуватись ваших робочих питань або зміняться домашні обставини. Слідкуйте за самопочуттям, можуть загостритися старі проблеми чи захворювання. Не виключена коротка ділова подорож. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

По можливості проведіть спокійний день та заощадьте енергію на другу половину дня. Радісна подія очікує Близнюків ближче до вечора і знадобляться сили, щоб швидко розставити пріоритети і побачити найкращі перспективи у можливостях. Не звертайте уваги на чутки чи інтриги у своєму оточенні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Присвятіть день добре знайомій рутинній роботі і якомога менше контактуйте з навколишними. Увечері організуйте зустріч друзів чи однодумців, які підтримують ваші погляди. Дбайливо ставтеся до свого здоров’я, займіться профілактикою. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо затягнула буденність і ви потребуєте змін — приймайтеся придумати цікаве дозвілля. Не варто очікувати, що життя саме почне змінюватись. Візьміть справу у свої руки, обдзвоніть друзів і у вас точно з’явиться цікавий план на вечір, а то й наступного вікенду.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зараз ви максимально налаштовані на результат – скористайтеся цим та доведіть незакінчені справи до кінця. Однак перед тим, як починати щось сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Можливе отримання коштів, на які не чекали, або звісток здалеку.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Імовірні приємні сюрпризи, подарунки, зустрічі, які піднімуть настрій. Друга половина дня буде сприятливою для творчих занять. Варто виявити наполегливість у розв'язанні фінансових питань; у вас буде шанс укласти вигідні угоди та помітно збільшити доходи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вам легко буде порозумітися і з близькими людьми, і з новими знайомими, сподобатися тим, хто давно вам симпатичний. Добре пройде романтичне побачення, деякі Скорпіони почують саме ті слова, на які давно чекали. Вечір порадує гарною новиною.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День обіцяє грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Невеликі покупки будуть вдалими, а от із серйозними придбаннями краще не поспішати. Не виключено і романтичне захоплення. Такі відносини розвиватимуться стрімко і незабаром набудуть серйозного характеру.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Дуже багато добрих ідей принесе перша половина дня. Добре відбудуться ділові зустрічі. Деякі Козероги домовляться про спільні дії з тими, з ким раніше не ладнали. Ймовірно, примирення після сварки, відновлення зв’язків, якими ви раніше дорожили. Увечері буде можливість відвідати якісь цікаві заходи.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День буде сприятливим для вирішення складних завдань, навчання, дослідницької та творчої діяльності. Ви багато будете схоплювати на льоту, зверніть увагу на те, що раніше залишалося непоміченим. Водоліїв, які візьмуться за нові справи, чекають на приємні знайомства.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День складеться вдало, не принесе хвилювань та серйозних проблем. З робочими завданнями ви впораєтеся швидко; у разі складнощів допоможуть перевірені союзники. Не виключені пропозиції щодо роботи, що обіцяють швидке зростання доходів. Вдало складуться відрядження, буде шанс укласти вигідні угоди. А ось 2023 рік Рибам не несе добрих новин.