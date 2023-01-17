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Гороскоп на 18 січня: на когось чекає солідна премія, а на когось нові романтичні відносини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 18 січня 2023 року
Гороскоп на 18 січня 2023 року. Фото Телеграф

День сприятливий для спілкування

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Прекрасна нагода для Овнів організувати команду або знайти нових однодумців. Вам легко взаємодіяти з людьми, переконувати їх у своїй правоті. Спілкування буде неформальним, перейде з ділового формату до дружнього. Легкий флірт на робочому місці може перерости у роман любові.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий день для професійної діяльності. Справи складаються вдало, вдається знайти порозуміння з колегами та діловими партнерами. Начальство оцінить ваш внесок у спільну справу та можливе отримання премії чи заохочувальних бонусів. Після обіду приділіть час сімейним питанням. До того ж січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам буде багато під силу; працездатність та зібраність допоможуть досягти всіх намічених цілей. Можливо доведеться вирішувати складні чи заплутані питання, але Близнюки справляться у всьому дуже швидко завдяки своєму досвіду та знанням. Можна просити поради у жінок – колег чи подруг.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий та плідний день для Раків. Має бути багато зробити, але ваша рішучість і націленість на результат допоможуть досягти успіху. Прийде взяти на себе додаткову відповідальність. Зверніть увагу на розв'язання домашніх питань; тут потрібна ваша активна участь.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День обіцяє бути важливим з професійної точки зору: належить вирішити багато важливих питань, освоїти нові знання, які незабаром буде використано. Очікуються зустрічі з авторитетними людьми, які сприятимуть вам. Увечері чекайте на приємний сюрприз. До речі, у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Відвертість і прямота, з якою Діви розмовлятимуть з людьми, сподобається навколишнім, тож не бійтеся висловлювати свою думку і відстоювати позицію. Багато чого відволікатиме від роботи. Романтичні стосунки, що розпочалися 18 січня, матимуть серйозне продовження.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Можливе виконання вашої мрії про зміну роботи або отримання цікавої ділової пропозиції. Отримуйте нові знання, відвідуйте курси, семінари, запитуйте старших досвідчених колег; все це незабаром стане вам у пригоді і стане хорошою службою. Будьте м’якшими та тактовнішими зі своїм партнером.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вдалий плідний день. Завдяки своїм знанням і досвіду ви швидко впораєтеся зі складними справами, досягнете успіху в справі, яка ще зовсім недавно здавалася майже безнадійною. Ви зацікавите нових знайомих своїми ідеями, знайдете союзників, на яких можна покластися будь-якої миті. До речі, у січні Скорпіона накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підійде для вирішення фінансових та юридичних питань, оформлення відповідних документів. Добре пройдуть сімейні заходи, та й зустрічі з друзями залишать найприємніше враження. Вечір обіцяє хороші новини, що стосуються особливо дорогої вам людини.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День буде сприятливим для зустрічі з друзями чи коханою людиною. Ви добре проведете час разом. Напевно, знайдуться цікаві справи, можуть з’явитися і спільні плани на найближче майбутнє. Не виключено, що невдовзі ви отримаєте якісь цікаві пропозиції.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На вас чекає насичений день. Справ виявиться більше, ніж можна було очікувати, причому всі вони будуть різними. Імовірні вдалі покупки та угоди, а також пропозиції про роботу, якою ви будете раді. Не виключено, що ви знайдете можливість значно збільшити прибутки. Нагадаємо, 2023 рік принесе Водоліям приємні подарунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам вдасться зробити більше, ніж було заплановано. Якщо чогось хочеться, зробіть крок назустріч і удача вам усміхнеться. Ваші ініціативи будуть підтримані колегами та близькими друзями. Вирішення сімейних чи побутових питань може бути фінансово витратним.

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