Коли припиняться відключення електроенергії в Україні: астролог назвала дату, коли українці відчують полегшення

На жаль, але до весни ситуація навряд чи стабілізується

Відома астролог Ольга Медвецька, яка раніше назвала дату, коли припиняться активні бойові дії в Україні, поділилася ще одним прогнозом. На цей раз астроексперт звернула свою увагу на ситуацію з електроенергією в нашій країні, тому розповіла, коли вона може стабілізуватися.

В інтерв’ю виданню УНІАН, Медвецька зазначила, що покращення енергетичної ситуації в Україні розпочнеться вже цієї весни. У цей же період, логічно, що і ситуація зі світлом стане набагато кращою.

Коли може припинитися вимкнення електроенергії в Україні

"Українці відчують полегшення свого становища з середини березня. Це пов’язано, зокрема, з поступовим поліпшенням енергетичної ситуації в країні. Адже сходитиме нанівець опозиція між транзитним Сатурном і Натальною Венерою в карті України, а також Сатурн нарешті перейде на знак Риб, то є важкий період Саде-Саті України потихеньку, але завершуватиметься» — зазначила Медвецька.

Як повідомлялося раніше, окупанти завдали чергового ракетного удару 14 січня, в результаті якого зафіксовано прильоти по енергетичних об’єктах у низці областей. Міністр енергетики Герман Галущенко після цього заявив, що найближчими днями будуть важкими.

Подібним прогнозом також поділилися у ДТЕК, зазначивши, що мешканцям доведеться зіткнутися не лише з плановими відключеннями, а й з аварійними.