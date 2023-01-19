Перший молодик 2023 року: чого від нього чекати і що заборонено робити цього дня

У цей молодик з’явиться шанс надихнутись і набратися сил

Настає перший молодик 2023 року, точна фаза якого відбудеться о 22:53 за київським часом у суботу 21 січня. Нова фаза місяця відбувається у знаку Водолій, несучи нам свіжі імпульси та потоки натхнення. Це особливо цінно після періоду ретроградності Меркурія.

"Телеграф" розповідає, у чому особливості січневого молодика і які події він нам віщує. Також ви можете звернути увагу на рекомендації астрологів про те, чим краще зайнятися такого дня, а що категорично не можна робити 21 січня.

Що обіцяє перший молодик 2023 року

Молодий місяць — це щомісячний початок кожного нового місячного циклу, тому з астрологічної точки зору зазвичай вважається сприятливим часом для початку нових справ і посадки насіння для майбутніх проєктів. У цей час можна зосередитися на своїх цілях і планах. Січневий молодик виявляється першим у році, тому переповнений енергією нового старту. І оскільки цей місяць відбувається в авангардному повітряному знаку Водолія, духовний зміст січневого молодика 2023 року полягає в тому, щоб дозволити вашій унікальності сяяти і спрямувати в майбутнє, яке відповідає вашому справжнісінькому я, пише buste. Січневий молодик дасть змогу всім знакам зодіаку звільнитися від старих переконань і перейняти інноваційне та далекоглядне мислення.

Чим зайнятися в день січневого молодика

Молодий місяць символізує початок, тому в цей період можна сміливо зайнятися такими справами:

Починати нові проєкти.

Заводити нові відносини (дружні чи романтичні).

Планувати і дотримуватися запланованих цілей.

Вирушати в поїздки, подорожі чи відрядження.

Починати вести здоровий спосіб життя.

Починати фізичні активності, зокрема з метою схуднення.

Прощати образи.

Що не можна робити на молодик 21 січня

Є кілька астрологічних рекомендацій щодо того, від чого варто відмовитися в день молодика. Не варто в цей період піддаватися зневірі та поганим думкам, а ще важливо бути максимально обережним. Серед заборон:

Суперечки та конфлікти.

Незапланована зміна роботи.

Нові борги

Переговори.

Весілля.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку астрологи рекомендують у молодик 21 січня 2023 року виявити обережність. Цього дня все валитиметься з рук і може йти не за планом.