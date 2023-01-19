Гороскоп на 20 січня: будь-яке завдання буде під силу, а на багатьох знаків чекають приємні звістки

Ця п’ятниця буде наповнена цікавими подіями та зустрічами

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятлива п’ятниця. Вона підійде Овнам для того, щоби проявити ініціативу в особистих стосунках. 20 січня не виключені грошові надходження. День підходить і для роботи, ділових переговорів та укладання угод. Увечері нагадають про себе старі друзі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День 20 січня для Тельців складеться вдало, не принесе хвилювань та серйозних проблем. Вдасться зробити більше, ніж було заплановано. Ця п’ятниця пройде добре, якщо присвятити її чомусь корисному. Увечері варто потішити себе приємним відпочинком. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

П’ятниця 20 січня якнайкраще підходить Близнюкам для того, щоб провести її в компанії своїх знайомих та друзів. Люди помічатимуть позитивні якості цього знака і проявлятимуть симпатію. Стара проблема нарешті зникне, причому навіть без втручання самих Близнюків.

Рак (22 червня — 22 липня)

День буде сприятливим Ракам для вирішення складних завдань, навчання, дослідницької та творчої діяльності. Імовірні вдалі покупки та угоди, а також пропозиції щодо перспективної роботи. На Раків, які візьмуться за нові справи, чекають приємні знайомства. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

До творчих представників знака Зодіаку прийде натхнення, проте для самореалізації потрібне усамітнення. У другій половині дня на Левів чекають приємні звістки, з яких можна буде підкреслити низку дуже корисних порад. Вони ще не раз знадобляться Левам в особистому житті.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цієї п’ятниці все складатиме вдало для Дів, можливі зміни на роботі або підвищення по службі. Варто чуйно прислухатися до свого внутрішнього голосу і не втрачати тих корисних рекомендацій, які він даватиме. 20 січня краще лягти раніше, щоб добре виспатися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День очікується для Терезів складний, але наповнений цікавими подіями та зустрічами. Дуже багато добрих ідей принесе ранок. П’ятниця 20 січня буде сприятливою для зустрічі з друзями чи коханою людиною. Рівень життєвої енергії перебуватиме на піку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цей день підходить Скорпіонам для вирішення складних проблем та організації великих проєктів. Варто намітити собі основні справи на день і не відволікатися на інші несуттєві питання. Увечері Скорпіонам можна спрямувати енергію у сферу спорту, просування бізнесу або подорожей.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

П’ятниця 20 січня обіцяє Стрільцям грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. День підійде для вирішення фінансових та юридичних питань, оформлення відповідних документів. Увечері можна здивувати навколишніх новаторським підходом до проблем.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Командна робота дозволить Козерогам досягти більшого, ніж індивідуальна. Можлива пропозиція цікавої роботи чи партнерства. Людям даного знака легко буде домовитися про фінансові чи майнові угоди. Увечері вдасться порозумітися і з близькими людьми, і з новими знайомими.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вдала плідна п’ятниця. Водоліям варто застосувати свій досвід, і будь-яке завдання буде по плечу. У другій половині дня вдасться зробити багато важливих справ, особливо якщо ці справи приносять задоволення. Астрологи радять відстоювати свою точку зору, не погоджуватися на поступки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ділові відносини у п’ятницю 20 січня у Риб можуть перерости у щось більше і принести багато позитиву. День буде сприятливий для творчих занять. Увечері можна сходити з друзями або з родиною кудись розслабитися. Також можливе отримання приємних новин здалеку. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.