Гороскоп на 21 січня: у когось на перший план вийде кохання, а комусь пощастить у бізнесі

Хороший день, щоб задуматися про свої життєві цілі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота буде досить сприятливою для Овнів. 21 січня варто задуматися про свої життєві плани: багатьом із них можна дати старт. Є ймовірність, хтось із представників знака наважиться піти з набридлої роботи, відкрити свою справу чи зізнатися у почуттях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У такі дні Тельцям буде корисно працювати та проявляти активність, але це вранці. А в другій половині дня буде корисно ще й відпочити, розслабитися від метушні. Щоб не затьмарити суботу 21 січня негативом, потрібно проявити стриманість щодо колег, близьких та друзів. До речі, січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якими б складними цієї суботи у Близнюків не були негаразди та проблеми, їм слід намагатися зберігати незворушність і віру в себе. Навіть якщо доведеться змиритися з невдачею, можна отримати корисний, цінний досвід. Увечері варто розслабитися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам треба постаратися не чекати у суботу 21 січня біля моря погоди. Активність та ініціативність допоможуть знаку Зодіаку подолати будь-які труднощі у будь-яких сферах. Не варто сподіватися на диво. Вечір ідеально підходить для романтики, знайомств, шопінгу та пошуку нових захоплень.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки і планети цієї суботи в прекрасному положені. У житті Левів розгортатимуться перспективні можливості у сфері кар’єри та грошей: можлива приваблива пропозиція з боку керівництва, яка сприятливо позначиться на фінансовому благополуччі. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Левів можливостями для професійного росту.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня нічні світила покращать пам’ять Дів, тож можна буде зайнятися навчанням. Необхідно довіряти внутрішньому голосу — 21 січня він точно не обдурить. Також варто залишатися залученими до всього: працювати в активному ритмі, займатися домашніми справами, спілкуватися з близькими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Субота 21 січня може порадувати Терезів успіхами на роботі: з’явиться можливість кар’єрного росту чи зміни роду діяльності. Нічні світила не рекомендують відмовлятися від додаткової роботи. Усі зусилля обов’язково окупляться дуже скоро.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи рекомендують Скорпіонам 21 січня позбутися непотребу як у матеріальному плані, так і духовному: прибрати з життя почуття ревнощів та заздрощів. Увечері буде корисно надати допомогу близьким. Але варто не перетворювати підтримку на необдуманий альтруїзм. До речі, у січні Скорпіонів накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цієї суботи нічні світила увійдуть у сприятливе для Стрільців положення. На перший план вийде кохання. Самотнім представникам знаку вдасться знайти другу половинку. Тим Стрільцям, хто вже у стосунках, можна сміливо переводити їх на новий рівень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вплив зірок і планет сприятливий, тому Козерогам у суботу 21 січня посміхнеться удача у всіх починаннях. Однак важливо не витрачати енергію і час даремно. Краще зайнятися тими справами, які принесуть найбільшу користь. Вечір буде ідеальним для усамітнення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Фінансова та ділова сфери у житті Водоліїв 21 січня будуть найважливішими. Можна легко розкрити тему партнерства на роботі та в бізнесі, допомагати навколишнім та приймати допомогу від них. Головне, залишатися собою та довіряти інтуїції.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У суботу 21 січня нічні світила пробудять у Риб здоровий азарт, прагнення боротися та отримувати результат. У цей день можна легко спіймати імпульс і скористатися ним максимально. У другій половині дня варто подбати про здоров’я, зайнятися медитацією, спортом.