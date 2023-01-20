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Гороскоп на 21 січня: у когось на перший план вийде кохання, а комусь пощастить у бізнесі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 21 січня 2023 року
Гороскоп на 21 січня 2023 року. Фото slovofraza.com.ua

Хороший день, щоб задуматися про свої життєві цілі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота буде досить сприятливою для Овнів. 21 січня варто задуматися про свої життєві плани: багатьом із них можна дати старт. Є ймовірність, хтось із представників знака наважиться піти з набридлої роботи, відкрити свою справу чи зізнатися у почуттях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У такі дні Тельцям буде корисно працювати та проявляти активність, але це вранці. А в другій половині дня буде корисно ще й відпочити, розслабитися від метушні. Щоб не затьмарити суботу 21 січня негативом, потрібно проявити стриманість щодо колег, близьких та друзів. До речі, січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якими б складними цієї суботи у Близнюків не були негаразди та проблеми, їм слід намагатися зберігати незворушність і віру в себе. Навіть якщо доведеться змиритися з невдачею, можна отримати корисний, цінний досвід. Увечері варто розслабитися.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам треба постаратися не чекати у суботу 21 січня біля моря погоди. Активність та ініціативність допоможуть знаку Зодіаку подолати будь-які труднощі у будь-яких сферах. Не варто сподіватися на диво. Вечір ідеально підходить для романтики, знайомств, шопінгу та пошуку нових захоплень.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки і планети цієї суботи в прекрасному положені. У житті Левів розгортатимуться перспективні можливості у сфері кар’єри та грошей: можлива приваблива пропозиція з боку керівництва, яка сприятливо позначиться на фінансовому благополуччі. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Левів можливостями для професійного росту.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня нічні світила покращать пам’ять Дів, тож можна буде зайнятися навчанням. Необхідно довіряти внутрішньому голосу — 21 січня він точно не обдурить. Також варто залишатися залученими до всього: працювати в активному ритмі, займатися домашніми справами, спілкуватися з близькими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Субота 21 січня може порадувати Терезів успіхами на роботі: з’явиться можливість кар’єрного росту чи зміни роду діяльності. Нічні світила не рекомендують відмовлятися від додаткової роботи. Усі зусилля обов’язково окупляться дуже скоро.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи рекомендують Скорпіонам 21 січня позбутися непотребу як у матеріальному плані, так і духовному: прибрати з життя почуття ревнощів та заздрощів. Увечері буде корисно надати допомогу близьким. Але варто не перетворювати підтримку на необдуманий альтруїзм. До речі, у січні Скорпіонів накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цієї суботи нічні світила увійдуть у сприятливе для Стрільців положення. На перший план вийде кохання. Самотнім представникам знаку вдасться знайти другу половинку. Тим Стрільцям, хто вже у стосунках, можна сміливо переводити їх на новий рівень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вплив зірок і планет сприятливий, тому Козерогам у суботу 21 січня посміхнеться удача у всіх починаннях. Однак важливо не витрачати енергію і час даремно. Краще зайнятися тими справами, які принесуть найбільшу користь. Вечір буде ідеальним для усамітнення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Фінансова та ділова сфери у житті Водоліїв 21 січня будуть найважливішими. Можна легко розкрити тему партнерства на роботі та в бізнесі, допомагати навколишнім та приймати допомогу від них. Головне, залишатися собою та довіряти інтуїції.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У суботу 21 січня нічні світила пробудять у Риб здоровий азарт, прагнення боротися та отримувати результат. У цей день можна легко спіймати імпульс і скористатися ним максимально. У другій половині дня варто подбати про здоров’я, зайнятися медитацією, спортом.

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