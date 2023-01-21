Гороскоп на 22 січня: продуктивний день з приємними зустрічами та гарними новинами

Енергія та бажання працюватимуть на високому рівні, тому 22 січня буде легко та приємно займатися справами

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Якщо вам потрібна допомога чи слушна порада, сміливо звертайтеся до впливових людей. Розгляньте всі пропозиції про роботу або співпрацю, серед них можуть бути ті, про які ви давно мріяли. Активність Овнів буде на високому рівні, вони можуть зацікавити навколишніх та захопити їх своїми ідеями.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Буде гарною ідеєю підключити до розв'язання ваших проблем колег чи надійних помічників. 22 січня навколишні охоче вам допомагатимуть або давати слушні поради; до них варто прислухатись. Деякі Тельці отримають незапланований грошовий дохід. Від близьких надійдуть хороші звістки. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Перша половина дня складеться не дуже вдало. Близнюкам доведеться розв'язувати заплутані питання поодинці або спілкуватися з неприємними людьми. Після обіду ситуація зміниться на краще. Можливо, у вас будуть спільні відносини з людиною, яка вам давно подобається. Увечері можливий сюрприз.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день. Справи складаються вдало, і багато що вирішиться швидко і майже без вашого втручання. Короткі ділові подорожі будуть вдалими. Також гарний час, щоб зайнятися ремонтом. Купівля предметів інтер’єру або речей для дому буде корисною та порадує близьких. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки обіцяють Левам 22 січня успішний продуктивний день. Ситуація на роботі складеться добре, на вас чекають цікаві проєкти та нові ділові угоди. Увечері можливі зустрічі зі старими друзями чи рідними, яких ви не бачили довгий час. Можна зайнятися домашніми справами, що накопичилися.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Виявивши завзятість і зосередженість, Діви можуть багато чого досягти і зробити великий крок уперед у професійній діяльності. Ви отримаєте цінну інформацію та познайомитеся з потрібними людьми. Варто поговорити з рідними про проблеми чи обговорити нагальні питання.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не бійтеся образити чи зачепити когось своїми відвертими висловлюваннями; в цей день люди позитивно віднесуться до вашої критики і не образяться. Дехто з вашого оточення може виявити свій романтичний інтерес. Прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо розв'язуватимете грошове питання.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Інтуїція буде на високому рівні та допоможе правильно зорієнтуватися у складній ситуації. Підготуйтеся до цікавої ділової пропозиції: це може бути початком нової кар’єри або виконанням давньої мрії. Використовуйте збіги або вдалі шанси, які надішлють вам зірки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На вас чекає сприятливий насичений день, наповнений цікавими зустрічами та розмовами. Є шанс познайомитись із приємними людьми; 22 січня спілкування доставлятиме Стрільцям радісні моменти. Після обіду зменште активність або займіться активним відпочинком, прогуляйтеся.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Енергія та бажання працюватимуть на високому рівні, тому Козерогам легко та приємно займатися справами та долати складності. Гарний час для фінансових операцій або вкладення грошей. Зустріч із старими друзями принесе радісний настрій. Ви отримаєте добрі звістки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На вас чекає багато важливих і корисних справ. Приділяйте увагу дрібниці, успіх залежатиме від маленьких деталей. Виступ перед аудиторією чи ведення переговорів завершиться вдало. Вечір добре провести у спокійній сімейній обстановці, поспілкуватися з рідними, зробити сюрприз.

Риби (20 лютого — 20 березня)

На вас чекають незаплановані зустрічі та приємні сюрпризи, у тому числі від вашої коханої людини. Самотніх на Риб чекає приємне побачення. Можливе кар’єрне зростання, знайомство чи переговори з впливовими та відомими людьми. Якщо ви дізнаєтеся про секрет або конфіденційну інформацію, не ділитесь нею з навколишніми. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.