Скорпіону — довгоочікуваний переїзд, Водолію — вдала зміна іміджу: що віщує перший молодик-2023 кожному знаку Зодіаку

Молодий Місяць дасть нам імпульс для змін, нових починань

Перший молодик 2023 року відбудеться 21 січня о 22:53 за Києвом у сузір'ї Водолія — знаку безтурботності, нових ідей, прогресу, шумних компаній і схильності до змін. На нас чекають великі зміни!

Про це повідомляє український астролог Каріна Хуркова. За словами експерта в області астрології, цей молодик найважливіше у році, адже закладає вектор руху на весь 2023 рік, а також буде мати елемент фатальності і кармічності.

Енергії цього молодика нам вказують на кардинальні зміни, на ініціативу. Тому варто не пропустити свій шанс і в першу годину молодика, а саме з 22:53 до 23:53 прописати свої плани, бажання і ідеї на рік. Але прописуйте максимально чітко і конкретно, бо від цього залежить їх реалізація.

Молодик 21 січня 2023: астропрогноз для кожного знака Зодіаку

Телець

Молодик буде вашим ключовим вектором, на якому і варто вам поставити акцент. Сміливо починайте нові проєкти, або йдіть до керівництва за підвищенням (саме нову посаду, а не зарплатню).

Овен

Друзі, соціум та інтернет. Ось три слова, які опишуть сферу, у яких будуть відбуватися зміни. У вас оновиться і збільшиться коло друзів. А багато креативних ідей, які прийдуть до вас, записуйте і втілюйте у життя.

Риби

Ви будете більше зосередженні на своєму внутрішньому відчутті. Буде велика потреба у духовних практиках, аби зрозуміти себе і переоцінити своє буття. Таємниці у цей період розкриваються і це класний час для того, щоб оновити все, що до цього мали і почати з чистого аркуша своє життя.

Лев

Партнерство і шлюбні стосунки зазнають оновлення і змін. Можливо вам захочеться розставити усі точки над "і" та поговорити на чистоту. На вас очікує багато роботи над стосунками, тому наберіться терпіння. Але все це призведе до крутих і гарних результатів!

Рак

В січні і у 2023 році вам потрібно виконувати усі фінансові зобов'язання перед іншими людьми, клієнтами. Вам потрібно обов'язково розібратися з фінансовими питаннями з податковою, страховою, банками, по можливості віддати усі борги. З іншої сторони молодик може принести велику тягу та потребу до сексу, можливо це буде виплеск сексуальної енергетики, або зміна сексуального партнера. Також проявиться велика цікавість до езотерики.

Близнюки

У вашому фокусі будуть закордонні або просто далекі подорожі. Ви будете бажати якнайбільше осягнути нової для себе теми духовності. Можливо змінити своє бачення на ту чи іншу релігію, або, наприклад, почнете займатися йогою чи медитаціями.

Скорпіон

Ви максимально будете зацікавленні темою родини, дому і стосунків з батьками. Тому на вас може чекати довгоочікувана купівля нерухомості, переїзд чи ремонт. А також вам необхідно спробувати передивитись свої стосунки з рідними.

Терези

Ваш вектор року буде направлений на дітей, творчість, власний бізнес і розваги. Також є велика ймовірність появи нових романтичних стосунків, ну або ж з чоловіком ваші стосунки будуть приправлені романтикою. Ну і звичайно, це буде сприяти поповненню у вашій сім’ї.

Діва

Зміни будуть у роботі та здоров’ї. Усі ваші думки будуть про це. Тому максимально попіклуйтесь про себе і своє здоров’я, зробіть чек-ап організму. А ще є ймовірність, що у вас з’явиться маленький домашній улюбленець, тому якщо давно бажали взяти тваринку, ваше бажання здійсниться.

Водолій

Вектором цьогорічних змін є ви самі. Ваш рік буде залежати від того, як ви його захочете прожити і що ви будете для цього робити. Основні зміни можуть відбутися у вашій зовнішності. Також вам захочеться сяяти і бути на першому плані. Тому якщо ви хочете завести свій блог в Інстаграмі чи TikTok, то це найкращий час.

Козеріг

У вас на перший план виходять теми фінансів і доходів. Якраз зараз найкращий час, аби покращити свій фінансовий стан. Але обов’язково потрібно проявити стриманість, планування, і віру в себе і свої ідеї.

Стрілець

На вас очікує дуже багато комунікації, спілкування і нових знайомств. Тому наберіться енергії і очікуйте насичений січень і рік в цілому, і спробуйте максимально скористатися таким періодом, адже знайомства можуть бути не тільки цікаві, а й корисні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку астрологи рекомендують у молодик 21 січня 2023 року проявити обережність. Цього дня все буде падати з рук і може йти не за планом.