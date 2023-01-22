Гороскоп на 23 січня: на когось чекають приємні зустрічі та новини, а на когось вдалі покупки

День буде забарвлений яскравими емоційними переживаннями.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

На вас чекає багато важливих і корисних справ. Приділяйте увагу дрібниці, успіх залежатиме від маленьких деталей. Виступ перед аудиторією чи ведення переговорів завершиться вдало. Вечір добре провести у спокійній сімейній обстановці, поспілкуватися з рідними, зробити сюрприз.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У професійній сфері все складеться вдало. Тільцям вдасться розв'язувати складні питання та долати проблеми у бізнесі. Ваші лідерські якості будуть на висоті, і люди готові слідувати за вами та розділяти ваші переконання. Найкраще утриматися від критики на адресу близьких. До речі, січень купатиме Тельців у коханні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Турботи цього дня не здадуться нудними чи втомливими, навпаки, Близнюкам буде цікаво працювати, і розв'язувати складні питання. На вас чекають незаплановані зустрічі та приємні сюрпризи, у тому числі від вашої коханої людини. На самотніх Близнюків чекає приємне побачення.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалі збіги та приємні події чекають на вас у першій половині дня. Приготуйтеся розв'язувати питання поодинці, навколишні зараз вам не будуть корисні. Емоційний рівень підвищиться наприкінці дня і складно буде зберігати спокій. Не переживайте через дрібниці, контролюйте настрій.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Справи чи питання, які Леви довго відкладали, чекають на рішення чи на своє завершення. Вам це буде легко зробити, тому що ви сповнені сил і оптимістично налаштовані. Співпраця з жінками буде особливо успішною, вони у всьому вас підтримають. Вечір приділіть своїм потребам. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Львів можливостями для професійного зростання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Незвичайні ідеї, фантазії чи креативне ведення справ дасть найкращий результат. Беріться сміливо за роботу, оточуючі скоро оцінять ваш талант та винахідливість. У особистих відносинах не вигадуйте того, чого немає, тверезо дивіться на речі. Можливе отримання приємних звісток.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Приємні новини чи події порадують Терезів з ранку. Ви чітко бачитимете мету і добре орієнтуватиметеся у колообігу подій дня. Покупки цього дня будуть вдалими, ви не дарма витратите гроші. Вечір буде цікавим та поверне позитивні емоції. Ви отримаєте нову інформацію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Плануйте на початок дня усі складні та важливі справи. Вранці Скорпіонам буде легше переконати співрозмовника або досягти вигідної угоди. Також вдалий час для примирення чи вироблення компромісного рішення. Кінець дня напруженіший, вам буде складно зосередитися на роботі. До речі, у січні Скорпіонів накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Справи чи ідеї, які давно вас приваблювали, можуть бути успішно реалізовані. Наприклад, 23 січня відповідний день, щоб відмовитися від шкідливих звичок або закінчити стосунки, що зжили себе, які тягнуть назад. Короткі поїздки будуть цікавими та плідними, можлива приємна зустріч.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Очікується напружений та цікавий день. Буде багато роботи, крім того, ви повинні займатися чужими проблемами, з якими навколишні до вас звернуться. Ваша приємна манера спілкування та такт дозволять завоювати багато сердець та залучити на свій бік нових однодумців.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Енергія буде на високому рівні, і Водолії зможуть встигнути навіть більше, ніж планували. Якщо до вас звернуться з проханням допомоги, не відмовляйте, дайте корисну пораду. Завдяки своїй чуйності ви знайдете нових союзників та друзів. Інтуїція допоможе у відносинах із партнером.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Чуттєвість та підвищена сексуальність властива Рибам 23 січня. Можливо, вам захочеться розкрити свої чи чужі таємниці, згадати старі захоплення. Вечір — це чудовий час, щоб побути наодинці з коханою людиною, зробити романтичний сюрприз, розповісти про свої почуття.