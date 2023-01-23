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Гороскоп на 24 січня: день, який варто провести зі своїми рідними та коханими

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Гороскоп на 24 січня 2023 року
Гороскоп на 24 січня 2023 року. Фото Телеграф

Висока енергія та націленість на результат зроблять цей день плідним та насиченим.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Прекрасний час, щоб побути наодинці з коханою людиною, зробити романтичний сюрприз, розповісти про свої почуття. Овнам не варто прислухатися до порад чи зауважень знайомих та друзів; не сперечайтеся з навколишніми, зосередьтеся на своїх емоціях та на партнері.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вас чекає сприятливий, багатий на приємні емоції день. Тяга до творчості, фантазій та романтичних зустрічей допоможе Тельцям розкрити їх внутрішній світ та виконати бажання. Неприємні моменти чи складнощі у відносинах підуть на другий план і не завадять висловити почуття. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Присвятіть день підтримці порядку в будинку, чистоті та піклування про своє здоров’я. Покупки, пов’язані з цим видом діяльності, будуть корисними. Можна купувати ліки, харчові добавки, побутову хімію, різні товари для домашніх тварин. Також вигідним придбанням будуть раритетні речі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Інтуїція буде дуже високому рівні. Ви можете безпомилково орієнтуватися в тому, що відбувається, просто поринете в себе на кілька хвилин, і відповідь буде вам очевидна. Раки тонко відчуватимуть не лише свої можливості та бажання, а й свого партнера. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий та гармонійний день для Львова. Вам буде комфортно на самоті або з близькими за духом людьми. Можна провести романтичний день наодинці з коханою людиною, пройтися магазинами, або зосередитися на творчому процесі. Музика чи улюблений фільм можуть стати джерелом натхнення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

По можливості проведіть цей день спокійно, якомога далі від буденних справ та турбот. Не залишайте поза увагою емоційну сферу: вам захочеться яскравих почуттів та переживань. Не варто займатися важкою фізичною роботою або тренуваннями, що вимотують, у спортзалі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день, коли можна відчути стабільність та захищеність від свого партнера чи близьких людей. Однак вони можуть не тільки оберігати вас, а й позначити межі можливого. 24 січня краще прийняти такий стан речей та дозволити собі не турбуватися про проблеми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Присвятіть цей день дрібним рутинним справам, завершення вже розпочатих справ. Усі нові проєкти чи роботи перенесіть на другий день. Також стримайте ділову активність: зараз це тільки завадить розвитку подій. Можна пройтися магазинами, проте стежте за своїми витратами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваша енергія буде на високому рівні та робота за столом в офісі не дасть розкритися потенціалу повністю. Овнам захочеться активної діяльності на свіжому повітрі, цікавих поїздок чи роботи з новими (бажано закордонними) проєктами. У коханні можлива подвійна ситуація.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гарний час для співпраці, кооперації та обміну корисними знаннями. Професійне спілкування у галузі викладання, спорту, іноземних мов буде особливо успішним. Процес засвоєння нової інформації зараз іде швидко.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Буде багато важливих та цікавих справ. Але віддайте пріоритет здоров’ю чи наданню допомоги. Ваші домашні вихованці (якщо такі є) вимагатимуть уваги та турботи. Відносини з колегами чи співробітниками помітно покращаться, якщо ви займетеся справами разом. Можливий службовий роман, якщо ви готові до цього.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День сприятливий для роботи, пов’язаної з поїздками та мобільністю. Буде багато спілкування із близькими людьми, з дітьми, з друзями. Не обійдеться без прикрих помилок чи дрібних неприємностей. Поставтеся з гумором до цих ситуацій, не переживайте через дрібниці. Слідкуйте за самопочуттям. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.

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