Гороскоп на 24 січня: день, який варто провести зі своїми рідними та коханими

Висока енергія та націленість на результат зроблять цей день плідним та насиченим.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Прекрасний час, щоб побути наодинці з коханою людиною, зробити романтичний сюрприз, розповісти про свої почуття. Овнам не варто прислухатися до порад чи зауважень знайомих та друзів; не сперечайтеся з навколишніми, зосередьтеся на своїх емоціях та на партнері.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вас чекає сприятливий, багатий на приємні емоції день. Тяга до творчості, фантазій та романтичних зустрічей допоможе Тельцям розкрити їх внутрішній світ та виконати бажання. Неприємні моменти чи складнощі у відносинах підуть на другий план і не завадять висловити почуття. До речі, Тельців називають найпрацьовитішими знаками Зодіаку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Присвятіть день підтримці порядку в будинку, чистоті та піклування про своє здоров’я. Покупки, пов’язані з цим видом діяльності, будуть корисними. Можна купувати ліки, харчові добавки, побутову хімію, різні товари для домашніх тварин. Також вигідним придбанням будуть раритетні речі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Інтуїція буде дуже високому рівні. Ви можете безпомилково орієнтуватися в тому, що відбувається, просто поринете в себе на кілька хвилин, і відповідь буде вам очевидна. Раки тонко відчуватимуть не лише свої можливості та бажання, а й свого партнера. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сприятливий та гармонійний день для Львова. Вам буде комфортно на самоті або з близькими за духом людьми. Можна провести романтичний день наодинці з коханою людиною, пройтися магазинами, або зосередитися на творчому процесі. Музика чи улюблений фільм можуть стати джерелом натхнення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

По можливості проведіть цей день спокійно, якомога далі від буденних справ та турбот. Не залишайте поза увагою емоційну сферу: вам захочеться яскравих почуттів та переживань. Не варто займатися важкою фізичною роботою або тренуваннями, що вимотують, у спортзалі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день, коли можна відчути стабільність та захищеність від свого партнера чи близьких людей. Однак вони можуть не тільки оберігати вас, а й позначити межі можливого. 24 січня краще прийняти такий стан речей та дозволити собі не турбуватися про проблеми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Присвятіть цей день дрібним рутинним справам, завершення вже розпочатих справ. Усі нові проєкти чи роботи перенесіть на другий день. Також стримайте ділову активність: зараз це тільки завадить розвитку подій. Можна пройтися магазинами, проте стежте за своїми витратами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ваша енергія буде на високому рівні та робота за столом в офісі не дасть розкритися потенціалу повністю. Овнам захочеться активної діяльності на свіжому повітрі, цікавих поїздок чи роботи з новими (бажано закордонними) проєктами. У коханні можлива подвійна ситуація.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гарний час для співпраці, кооперації та обміну корисними знаннями. Професійне спілкування у галузі викладання, спорту, іноземних мов буде особливо успішним. Процес засвоєння нової інформації зараз іде швидко.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Буде багато важливих та цікавих справ. Але віддайте пріоритет здоров’ю чи наданню допомоги. Ваші домашні вихованці (якщо такі є) вимагатимуть уваги та турботи. Відносини з колегами чи співробітниками помітно покращаться, якщо ви займетеся справами разом. Можливий службовий роман, якщо ви готові до цього.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День сприятливий для роботи, пов’язаної з поїздками та мобільністю. Буде багато спілкування із близькими людьми, з дітьми, з друзями. Не обійдеться без прикрих помилок чи дрібних неприємностей. Поставтеся з гумором до цих ситуацій, не переживайте через дрібниці. Слідкуйте за самопочуттям. Додамо, що 2023 рік Рибам не несе добрих новин.