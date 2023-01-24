Невдачі і неприємності до кінця тижня переслідуватимуть два знаки Зодіаку

Стрільцям і Рибам потрібно бути обережнішими цього тижня

Астрологи, які раніше назвали фінансових везунчиків лютого-2023, розповіли про знаки Зодіаку, для яких тиждень, що почався, стане початком "чорної смуги".

В останній тиждень січня варто бути обережнішими і не ризикувати двом представникам гороскопа, а саме людям, народженим під сузір’ями Стрільця та Риб. Про це пише unian.

Стрілець

Стрільців дошкулятимуть побутові проблеми. Може трапиться поломка якоїсь техніки, затоплять сусіди. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку не дуже засмучуватися і драматизувати. Краще об’єктивно подивитися на ситуацію та вирішити проблему без нервів. Яким буде цей день для Стрільця, розповість гороскоп на сьогодні.

Риби

Цього тижня Рибам слід бути уважними до свого здоров’я. Також астрологи прогнозують проблеми з нервами через якісь потрясіння. Щоб був час на вирішення проблем та відновлення свого стану, необхідно перенести важливі справи щонайменше на два тижні. Чого чекати сьогодні Рибам, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Раніше астрологи розповіли, як на всіх знаків Зодіаку вплинув перший у 2023 році молодик. Енергія цієї космічної події вказує на кардинальні зміни в житті кожного представника зодіакального кола.