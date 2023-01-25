Гороскоп на 26 січня: день приємних звісток і спілкування з близькими за духом людьми

Цього четверга буде приємно займатися справами та долати складності

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

26 січня Овнам варто зайнятися зміцненням сімейних зв’язків. Цього четверга буде багато спілкування з близькими людьми, з дітьми, з друзями. Можливо, вам захочеться згадати старі захоплення. Увечері чекають приємні сюрпризи, у тому числі від вашої другої половинки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У четвер 26 січня зірки та планети пробудять у Тельців азарт, прагнення боротися та отримувати результат. Це гарний день для поїздок до інших міст та країн. Буде багато важливих та цікавих справ. Якщо у вас попросять допомоги, не відмовляйте, дайте корисну пораду. Додамо, що на Тельців чекає неймовірне багатство в лютому-2023.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюків 26 січня чекає багато корисних справ. Фінансова та ділова сфери у житті будуть найважливішими. Дуже амбітним представникам знаку посміхнеться удача. Приємна манера спілкування з іншими людьми дозволить завоювати багато сердець.

Рак (22 червня — 22 липня)

Енергія та бажання працювати цього четверга будуть на високому рівні, тому Ракам буде легко і приємно займатися справами та долати складнощі. Вплив нічних світил 26 січня благотворний, тому вам посміхатиметься фортуна у всіх починаннях.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Одне зусилля волі Левів може кардинально змінити життя на краще. Професійне спілкування у галузі викладання, спорту, іноземних мов буде особливо успішним. Вам захочеться активної діяльності на свіжому повітрі, цікавих подорожей. Додамо, що у 2023 році зірки щедро обдарують Левів можливостями для професійного росту.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Справи чи ідеї, які давно приваблювали Дів, будуть успішно реалізовані. Є шанс познайомитись із приємними людьми. Самотнім представникам знаку вдасться знайти своє кохання. Тим Дівам, хто вже знаходиться у стосунках, можна сміливо переводити їх на новий рівень.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей четвер обіцяє бути для Терезів легким. На роботі та вдома вас не будуть чатувати проблеми. Сприятливий час для примирення чи вироблення компромісного рішення. Увечері буде корисно пройтися магазинами. Також це вдалий час для нових знайомств.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам можна готуватися до цікавої ділової пропозиції: це може бути початком нової кар’єри або здійсненням давньої мрії. Цього четверга вам знадобляться яскраві емоції. 26 січня варто дозволити собі не перейматися проблемами. До речі, у січні Скорпіонів накриє хвилею успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Приємні новини чи події порадують Стрільців у першій половині дня. Четвер 26 січня може потішити успіхами на роботі: з’явиться можливість кар’єрного росту чи зміни роду діяльності. Увечері дехто з вашого оточення може проявити свій романтичний інтерес.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам не варто прагнути переробити цього четверга всі можливі справи, це не приведе до успіху. По можливості, проведіть 26 січня спокійно, далеко від буденних справ та турбот. Увечері можливе отримання приємних звісток, ви отримаєте цінну інформацію.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям потрібно довіритися своїй інтуїції — цього четверга вона точно не підведе. Вібрації дня будуть наповнені чуттєвістю, яка благотворно вплине на розвиток стосунків із близькими людьми. Вечір варто провести спокійно, далеко від буденних справ та турбот.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам 26 січня буде комфортно на самоті або з близькими за духом людьми. Особливо вдалою буде співпраця із жінками, вони у всьому вас підтримають. Увечері можливі зустрічі зі старими друзями. Також цей період ідеально підходить для шопінгу та пошуку нових захоплень.